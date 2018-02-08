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§ NG.kz
В Рудном на пустыре в центре города появятся физкультурно-оздоровительный комплекс и рынок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетная встреча акима Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением прошла сегодня, 8 февраля, в позитивном ключе. Даже жалобы горожан начинались со слова «спасибо». О том, какими достижениями может похвастаться город и что еще не устраивает рудничан - читайте здесь.
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§ сайлау курманов
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у магазина строительных товаров НАСТРОЕНИЕ по качарской давно просим остановку поставить ,
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§ 112
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умный карьер, уже года два на авто Белазы и прочее ЖПиЭс ставят и будут следить за движняками с солярой со смартфонов.
Ну и Дроиды или как их там летают, квадратокоптеры, наблюдают за местами слива масла и соляры..
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§ 112
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
магазина строительных товаров НА

Хорошая реклама..
Но я такой не знаю, и ТДС то узнал спустя пару лет что построили..
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§ 112
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пустырь там действительно огромный..
Мечта бизнеса Костаная..
И то строят и строят, а застроить его не могут..
Про улицу Калинина вообще, оно там им надо, чтобы в узком проулке сделали асфальт и пьяные водятелыи мотоциклисты там носились, сбивая женщин и детишек на смерть, особенно когда полицейские там по проулкам за ними гоняются?
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шанхай уральская
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...




Отправлено: 08.02.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Уважаемая Раиса Васильевна, вы удовлетворены? В этом году мы обязательно поставим точку.
/Раиса Васильевна будет сильно удовлетворена когда там будет отремонтирована дорога а так Раиса Васильевна имейте терпение ждите удовлетворения осталось вего чуточку.

шанхай уральская
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...




Отправлено: 08.02.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. По итогам года среднемесячная зарплата в Рудном составляет 149 161 тенге.
за движняками с солярой со смартфонов.
Ну и Дроиды или как их там летают, квадратокоптеры, наблюдают за местами слива масла и соляры..
Марик я что то не пойму зарплата 149тыс так понимаю а куда масло и соляру сливают прямо на землю излишки при такой зарплате объясни.

kami
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...




Отправлено: 08.02.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что он не сидит?

Горняк
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...




Отправлено: 08.02.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комбинат Рудненский тащит область. 60% бюджета даёт региону. Молодцы горняки!

§ drakon
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13276
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. И, если раньше у Рудного был только «Умный карьер», то в этом году появится еще и «Умное пиво».

Да,не зря Марик- пьёт пиво :lol:
Умное - оно... :oops:
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Айдын кыпшак
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...




Отправлено: 08.02.18 - 22:41
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.02.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ENRC //// Уже давно ERG
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§ 112
Re: В Рудном на пустыре в центре города появятся...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
понимаю а куда масло и соляру сливают прямо на землю излишки при такой зарплате объясни.

После убийства Антоненко Белазы сливали ее в землю , было такое.
Десятками тонн..
Сейчас после передела собственности нет вроде.
Даже воровать тяжелее стало и все качарские и рудничане дружно начали покупать даже бензиноаые авто, чего никогда такого не было..
Сливают обычно в авто с двойным дном в грузовых или внаглую в емкостя с насосами в эти же газели, китайки, бобики с бочками по 200 литров и тд..
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