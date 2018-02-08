Цитата: шанхай уральская:

понимаю а куда масло и соляру сливают прямо на землю излишки при такой зарплате объясни.



После убийства Антоненко Белазы сливали ее в землю , было такое.

Десятками тонн..

Сейчас после передела собственности нет вроде.

Даже воровать тяжелее стало и все качарские и рудничане дружно начали покупать даже бензиноаые авто, чего никогда такого не было..

Сливают обычно в авто с двойным дном в грузовых или внаглую в емкостя с насосами в эти же газели, китайки, бобики с бочками по 200 литров и тд..