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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13276
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
я его свояка всегда спршиваю,в 68 проде, добавляют потсоянно.

Алекс,пенсии - индексируют каждый год. В этом году - на 2.7%.
С 1 июля. В прошлом году было 1.9%. В общем каждый год-
по разному... :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
100 метрах от
Акимата и церкви. Вот сегодня ночью опять мороз был

Лобовое , закрывай или тканью , или целлофаном , я когда жил в такой местности - постоянно так делал . Экономия на времени , оттаивания , сбросил укрывной материал , стёкла чистые .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
недра
Brent 64,88 -0,72 15:33
Light 61,2 -0,76 15:34
Вот ,оно как , я лично на понижение ставил и ставлю , меня бы ещё 20 -25 % устроило
:lol: , но такое не сбудется ;-)

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 844
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Вот ,оно как , я лично на понижение ставил и ставлю , меня бы ещё 20 -25 % устроило

Ну почему же, в феврале 2008-го торговали уже за 40, а в январе 2016-го, когда я и начал заниматься, даже по 30 и ниже доларов за барель. ETFs тогда что то по 14-16 евриков стоили в зависимости от сорта WTI или Brent. На минус это опционные, или как там они по русски называются, это уже рискованно. Опцион шайны не беру. Если и играю, то на реальном курсе. Все ETFs продал давно, остались Газпром, которые и докупаю регулярно, когда курс ниже 3,8 еврика падает. Ежегодный дивидент 6-8%. А будут по 6-9, продам и опять буду ждать ;-) :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
и ниже доларов за барель.

Там амеры начнут , вылазить - закупаться , сейчас по- моему запасы скидывают свои + сланец из попёр , они и увеличили продажу , потому и цена вниз пошла . ОПЕК если , начнёт на " уходящий поезд " высокой цены , прыгать нарушая договор , ещё ниже пойдём , но тут уловить надо когда противоход , в виде " амеров " или Китая закуп не начнёт . ;-)

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 844
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Там амеры начнут , вылазить - закупаться , сейчас по- моему запасы скидывают свои + сланец из попёр

Так это всё и было уже. потому по сравнению с январём 2016 (брент по 30) цена в два раза выросла. Куда дальше пойдёт будем посмотреть. Я пока в не игры. Посмотрим что выборы в России принесут ;-)
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.02.18 - 01:13
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