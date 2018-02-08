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§ NG.kz
Облик Кустаная развививается по спирали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 октября 1893 года поселение Кустанай официально получило право города с названием – Николаевск. Однако 8 февраля 1895 года по­следовало "высочайшее по­веление" императора Николая II о присвоении г. Николаевску названия "Кустанай".
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Народный контроль
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 18:15
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 18:17
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5788
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.02.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
113:
Это называется,паранойя,кто не к месту вспоминает СССР.

У некоторых комментаторов эта паранойя чуть ли не в каждом посте или новости с фотографиями.
Профайл

§ Добринцофф
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5788
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.02.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а кто про власть заикался... слова "ВЛАСТЬ" нет ни в тексте, ни на фото...
это навязчивая причина у тебя што ли?

Слова "Власть" нету,но намёк про деревья и грязь понятен. ;-)
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коматозник
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я не вижу вообще ничего общего между фото Кустаная тех времён и сейчас.
Только церковь та же.


про "церковь", которая та же-
ни разу не так,место на фото это в нынешнем парке примерно между лебедями и кинотеатром.
большевики собор взорвали, лично был знаком со вдовой того комиссара, которого Ленин прислал в Кустанай,"для усиления",а вдова тогда была молодой и красивой белошвейкой, вот он и жанился на ней, и увез в Питер, на 7 линию Васильевского острова, незадолго перед этим и дал команду на снос.

Александр Родионович Бородач
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
антересно, почему сейчас нет по записи в ресторан?

Сейчас по записи в поликлинику,больницу,морг,кладбище.

Бывалый
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Александр Родионович Бородач:
Сейчас по записи в поликлинику,больницу,морг,кладбище.

Ну да...
Тогда не было ни поликлиники, ни морга.
Вместо горбольницы был лазарет на три койки, куда клали тех, кто совсем уж плох (остальные сами помирали, дома).
Зато под кладбище места было вблизи хоть ... жуй...

§ yudjin
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5091
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.02.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну таки шо не осталось любознательных кустанайцев?
3-е фото... с того же места, но в 1960-м году:

сегодняшнего, с этого ракурса, к сожалению у себя не нашел...
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гость
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Стоянка такси , у книжного , чего ж не помнить !

неравнодушная
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
3-е фото... с того же места, но в 1960-м году:

чей то плагиат живешь не своим умишком та. :-P калинина не было, была АЛТЫНСАРИНА всегда.

Гость
Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 09.02.18 - 00:29
Комментарий проходит проверку.
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