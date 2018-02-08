Цитата: Добринцофф:

Я не вижу вообще ничего общего между фото Кустаная тех времён и сейчас.

Только церковь та же.



про "церковь", которая та же-

ни разу не так,место на фото это в нынешнем парке примерно между лебедями и кинотеатром.

большевики собор взорвали, лично был знаком со вдовой того комиссара, которого Ленин прислал в Кустанай,"для усиления",а вдова тогда была молодой и красивой белошвейкой, вот он и жанился на ней, и увез в Питер, на 7 линию Васильевского острова, незадолго перед этим и дал команду на снос.