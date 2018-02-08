Хохол Re: Цена доверия, или Купленная правда #6







Отправлено: - 23:23 Цитата: Медиацентр обратился с иском. И неожиданно проиграл.

Ну чё Бывалый , проиграть когда суд непредвзятый , независимый и сам по себе разве это возможно , или всё таки суды лоббируют интересы государства и такое решение в порядке вещей . Цитата: Вместо открытости - судебное решение о том, что распоряжение бюджетными средствами и пользование ими есть закрытая для общества «коммерческая тайна».

Другими словами независимый от всех суд вынес своё решение , что деньги государства это закрытая для общества информация .