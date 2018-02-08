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§ NG.kz
Цена доверия, или Купленная правда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В столичном суде сошлись министерство информации и коммуникаций с ОФ «Правовой медиа-центр». Фонд оспорил приказ главы МИКа Даурена Абаева, в соответствии с которым информацию о распределении 2 млрд тенге средств госинформзаказа ведомство засекретило под грифом «для служебного пользования».
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§ Макарыч
Re: Цена доверия, или Купленная правда
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 08.02.18 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это приводит к тому, что материалы СМИ, заказанные в рамках государственного финансирования, будут изначально обречены на предвзятое отношение со стороны получателя услуг СМИ, то есть простого населения

Это как признание в постоянном вранье. Потому что, если ты врать не собираешься - тебе нечего волноваться и о возможной критике
Профайл

ваще
Re: Цена доверия, или Купленная правда




Отправлено: 08.02.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото классное.

Бывалый
Re: Цена доверия, или Купленная правда




Отправлено: 08.02.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
судебное решение о том, что распоряжение бюджетными средствами и пользование ими есть закрытая для общества «коммерческая тайна».

Там вранья нет.
Там речь о том, что вы это будете воспринимать как вранье.
Потому что всякие Дианы и Ольги вам мозги давно промыли.

Бывалый
Re: Цена доверия, или Купленная правда




Отправлено: 08.02.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министерство нам говорит, что СМИ стыдно брать деньги

Цитата:
судебное решение о том, что распоряжение бюджетными средствами и пользование ими есть закрытая для общества «коммерческая тайна».

Диана мастер перевирания 80-го уровня.

Читатель 1
Re: Цена доверия, или Купленная правда




Отправлено: 08.02.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаешь и видишь, что кругом одни "мастера" и "подмастерья"))) (за редким исключением оного)

Хохол
Re: Цена доверия, или Купленная правда




Отправлено: 08.02.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медиацентр обратился с иском. И неожиданно проиграл.

Ну чё Бывалый , проиграть когда суд непредвзятый , независимый и сам по себе разве это возможно , или всё таки суды лоббируют интересы государства и такое решение в порядке вещей . Цитата:
Вместо открытости - судебное решение о том, что распоряжение бюджетными средствами и пользование ими есть закрытая для общества «коммерческая тайна».

Другими словами независимый от всех суд вынес своё решение , что деньги государства это закрытая для общества информация .
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