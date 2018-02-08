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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.02.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
своими руками

Водку в тесто , для чебуреков добавляй , тесто хрустящее будет , а в мясо когда заворачиваешь , кусочек масла небольшой домашнего .

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3510
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сегодняшнюю зовут Натали..

Какая к бибикам Натали :lol:
Сеструха готовит едальню тебе
Уже бы сознался народу,шо холостяк
И запах женщины лет 20 как не чуял :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сеструха готовит едальню тебе

С Качар каждый день по три раза приезжает?
Ога..
Крещеная сеструха..
Что то ты мать совсем от старости то учудиваешь..
У нас с сестрами нельзя, и вообще нельзя, в США на днях отчима и дочь, Стивена и Кэти Падлы, посадили обоих и дали по 10 лет за инцест..
Не знаю как у вас..
Считаю это большим Грехом..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
За неуплату что ли свет отключили?)

Это аллегория типа..
Как всегда, не знаешь тонкостей русской литературы..
На двойки учился?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Водку в тесто , для чебуреков добавляй

А, добавляем..
Забыл это сказать..
Теперь только с водкой..
Недавно начали только, месяца три вроде..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счастливый человек около моего дома отдыхает..
Сегодня день получки в Рудном..
Народишко гуляет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь так вот..
Загорает..
Жизнь налажена..
Это мы тут как гиены за жизнь боремся..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3510
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.02.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Вот на всё что ты способен
Сфоткать и скинуть.
А челу помочь ума не хватило.
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.02.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На двойки учился?

Сирота я, без образования, мои университеты степи бескрайние, да городские трущобы.
Цитата:
kbkz1980:
А челу помочь ума не хватило.

что правда, то правда, может ему просто плохо стало.
Вот такой у нас сердобольный 112.
Сча подождем, как будет выкручиваться и свою 5-ую прикрывать.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
что правда, то правда, может ему просто плохо стало.

Что правда, так это то, что ты Мастер перевирать или врать..
Я там минут 40 стоял, смотрел как он с бомжами здоровается, переворачивается и спит.
То закроет лицо руками то откроет..
ПКСК там рядом, что то добрая сотня людишек включая 20 из ПКСК ему не помогла..
Из за запаха мусорки, мочи и алкоголя?
Вот люди у нас какие плохие то..
Один директор пляжа хороший..
Правда на словах..
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.02.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А челу помочь ума не хватило.

Лиля то с утра скандинавским бегом занимается . Утром то такие дрова не валяются и ей в диковинку такие отдыхающие . Цитата:
Директор Пляжа:
может ему просто плохо стало.

Ты тут умника постоянно племянник из себя строишь , глаза разуй , человеку хорошо , загорает он . Если бы он среди ночи разлёгся , тогда да , был бы повод для беспокойства .

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 08.02.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я там минут 40 стоял, смотрел как он с бомжами здоровается, переворачивается и спит.

Ждал, когда с ПКСК за ним придут? Или ждал, когда замёрзнет во сне? Вот всё, на что способен форумный "правдоруб". Тьфу...
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;-)
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 08.02.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А челу помочь ума не хватило.

Да откуда! :lol:
Толи дело раньше, милиция заберёт, обследуют, спать уложат.
А сегодня, что? плохо ль или хорошо, знать никто не хочет. Пьяный и всё, а вдруг с сердцем что?

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 9321
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.02.18 - 00:26
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