Цитата: Директор Пляжа:

что правда, то правда, может ему просто плохо стало.

Что правда, так это то, что ты Мастер перевирать или врать..

Я там минут 40 стоял, смотрел как он с бомжами здоровается, переворачивается и спит.

То закроет лицо руками то откроет..

ПКСК там рядом, что то добрая сотня людишек включая 20 из ПКСК ему не помогла..

Из за запаха мусорки, мочи и алкоголя?

Вот люди у нас какие плохие то..

Один директор пляжа хороший..

Правда на словах..