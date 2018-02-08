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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виктор, зайди в банк. ты два года назад сказал зайдешь.
что там про 500 скажут
ты наверное боишься.. я думаю.
ну ты понимашь.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
недра земли - видишь , как "жижа " с утра и вчера вниз пошла ? то что мне надо
:lol: :lol: ;-)

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Есть,Доктор,есть всё,среди нас.К


ты неправильно понял вопрос
это про тех с ложками и вилками как ты.
ты создал обувную фабрику,молочную ферму. нет.
а кто там уехал с нашими купонами, это всем ихвестно

ввще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 14:06
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
что там про 500 скажут

Алекс,500-ки с 2019 года - выводятся из обращения.
До Нового года - их нужно,все - обменять.
После НГ - они даже Банками - не будут,
приниматься. Предупреди Завгара... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
00-ки с 2019 года - выводятся из обращения.


попросил же карефана, зайди в банк, скажи кореш с кз звонит, что и как

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10669 ты стер?

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
попросил же карефана, зайди в банк, скажи кореш с кз звонит, что и как

Алекс,я же тебе только сказал. Не будет с НГ - 500 к.Срочно нужно - заменить.
Ты давай,свои, тоже меняй быстрей...
:-P :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
10669 ты стер?

Нет... :oops:
У тебя там Ник - неправильно написан.
Основание - для удаления... :lol: :lol:

[Исправлено: drakon, 08.02.2018 - 14:28]
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ты все таки зайди.
сейчас своим буду звонить.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У тебя там Ник - неправильно написан.


мой ник-ALEX60 ты знаешь.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 14:38
Комментарий проходит проверку.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ты все таки зайди.
сейчас своим буду звонить.quote]
Алекс,я уже заменил - пару штук.
До конца года - все обменяю...
:lol:
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Страница 714 из 714«1...712713714
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