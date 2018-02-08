drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10708





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13273

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:38 Цитата: ваще:

ты все таки зайди.

сейчас своим буду звонить.quote]

Алекс,я уже заменил - пару штук.

До конца года - все обменяю...

ты все таки зайди.сейчас своим буду звонить.quote]Алекс,я уже заменил - пару штук.До конца года - все обменяю...