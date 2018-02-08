Цитата: трулуля:

сформулируй или перечисли основные парадигмы К., вызывающие огромные затраты на вооружение

А я тебе не про сказочную теорию , а реальность , наверное не надо называть тебе страны которые пошли дорогой коммунизма , как они шли и куда пришли . Цитата: трулуля:

бестолковое управление (привет из КНР)

Да хватит уже Китаем тыкать . Какой там коммунизм ? Есть миллионеры и нищета , частные банки и иностранные компании которые нещадно эксплуатирует граждан коммунистов . Может тебе напомнить , коммунизм - общественный и экономический строй , основанный на социальном равенстве , общественной собственности на средства производства . СССР можно было отнести к этому , но уж явно не Китай , и где сейчас СССР ?

Цитата: трулуля:

Гражданские войны вызывает любая идеология доведенная до крайности

Так почему именно коммунизм доводит всех до крайности ? Почему именно при приходе коммунистической идеологии , приходил террор , братоубийство и уничтожение своих собственных граждан ? Ну ладно расчистили в своё время например коммунисты у нас территорию от инакомыслящих и врагов , расстреляли кого надо и не надо , порушили церквя , ну и ? Для чего приходили к власти и творили беспредел , если всё оказалось напрасным . И церкви опят строят и царя мучеником объявили и репрессированных оправдали .