|Цитата:
Хохол:
Так почему именно коммунизм доводит всех до крайности ?
При коммунизме, еще никто не жил, откуда сведения ?
Цитата:
Хохол:
Почему именно при приходе коммунистической идеологии , приходил террор , братоубийство и уничтожение своих собственных граждан ?
Это было, есть и будет при любой идеологии, кто не согласен с руководящим режимом. Учи историю.
Цитата:
Хохол:
Для чего приходили к власти и творили беспредел
Чем докажешь, только давай уже без набитой оскомины?
И где происходили все эти ужасы социализма, о которых так часто и неумело рассказываешь? У тебя был свой коммунизм? Лично у меня было абсолютно счастливое, безоблачное детство. Осмысленная юность. У нас все было. Кроме замка на двери и решеток на окнах...И если бы все достижения совка бездарно не продали и не про..ли, а пошли тем же путем Китая, еще не известно за что бы сейчас топили холхлы, оцифрованные и бывалые.
В общем, фас.