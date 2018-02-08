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§ NG.kz
Коммунисты предлагают остановить приватизацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты фракции «Народные коммунисты» призывают премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА остановить приватизацию. В среду, 7 февраля, они обратились к нему с официальным запросом.
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666
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!

Хохол
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутаты фракции «Народные коммунисты» призывают премьер-министра Бакытжана САГИНТАЕВА остановить приватизацию.

А остановить и запретить коммунизм ни кто не хочет ? Уже ясно ведь что их верования это утопия . Сколько миллионов погибло в разных государствах когда этот вирус начинал распространятся по стране и сразу практически вызывая гражданские войны . Кроме нищеты и бестолкового управления этот строй в чистом виде ни на чё не способен . Он способен только на изоляцию от всех , огромных затрат на вооружение и постоянного доказывания всем своей правильности .

замок
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 10:54
Комментарий удален модератором.

Кайрат
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они что хотят вернуть распределительную систему, отгородить себе отдельную кормушку, а народ что бы толпился в очередях за подачкой? проходили же это еще живы свидетели.

трулуля
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умник, сформулируй или перечисли основные парадигмы К., вызывающие огромные затраты на вооружение (привет из США), постоянное доказывание своей правильности (привет из США с навязыванием утопической "демократиии", оружием кстати и революциями, с "исключительностью" атлантической нации в своих СМИ), бестолковое управление (привет из КНР) и изоляция от всех (изолирует не себе сама страна, а конкуренты, кто объявил "железный занавес" СССР себе или Запад, вопрос на аттестацию зрелости?). Гражданские войны вызывает любая идеология доведенная до крайности (в целях захвата и удержания элитами властных институтов), в том числе объявляющая себя противником К. (привет из Украины).

Хохол
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
трулуля:
сформулируй или перечисли основные парадигмы К., вызывающие огромные затраты на вооружение

А я тебе не про сказочную теорию , а реальность , наверное не надо называть тебе страны которые пошли дорогой коммунизма , как они шли и куда пришли . Цитата:
трулуля:
бестолковое управление (привет из КНР)

Да хватит уже Китаем тыкать . Какой там коммунизм ? Есть миллионеры и нищета , частные банки и иностранные компании которые нещадно эксплуатирует граждан коммунистов . Может тебе напомнить , коммунизм - общественный и экономический строй , основанный на социальном равенстве , общественной собственности на средства производства . СССР можно было отнести к этому , но уж явно не Китай , и где сейчас СССР ?
Цитата:
трулуля:
Гражданские войны вызывает любая идеология доведенная до крайности

Так почему именно коммунизм доводит всех до крайности ? Почему именно при приходе коммунистической идеологии , приходил террор , братоубийство и уничтожение своих собственных граждан ? Ну ладно расчистили в своё время например коммунисты у нас территорию от инакомыслящих и врагов , расстреляли кого надо и не надо , порушили церквя , ну и ? Для чего приходили к власти и творили беспредел , если всё оказалось напрасным . И церкви опят строят и царя мучеником объявили и репрессированных оправдали .

§ 112
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию
112


(Пользователи)
Сообщений: 9296
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Хотят как с остатками СССР, все цэбэ?
Доверять коммунистам ну уш очень неблагодарное дело..
Профайл

ТАНОМИ
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 12:59
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А я тебе не про сказочную теорию , а реальность , наверное не надо называть тебе страны которые пошли дорогой коммунизма , как они шли и куда пришли . Цитата:


Раз уж перешли от сути статьи к обсуждению теории коммунизма... Представьте себе, что НИ ОДНА капиталистическая страна НИКОГДА не мешала бы этим странам строить свой социализм/коммунизм... Как Вы думаете, чего бы они достигли в социальном плане для своих народов?

трулуля
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 13:49
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Так почему именно коммунизм доводит всех до крайности ?

При коммунизме, еще никто не жил, откуда сведения ?
Цитата:
Хохол:
Почему именно при приходе коммунистической идеологии , приходил террор , братоубийство и уничтожение своих собственных граждан ?

Это было, есть и будет при любой идеологии, кто не согласен с руководящим режимом. Учи историю.
Цитата:
Хохол:
Для чего приходили к власти и творили беспредел

Чем докажешь, только давай уже без набитой оскомины?
И где происходили все эти ужасы социализма, о которых так часто и неумело рассказываешь? У тебя был свой коммунизм? Лично у меня было абсолютно счастливое, безоблачное детство. Осмысленная юность. У нас все было. Кроме замка на двери и решеток на окнах...И если бы все достижения совка бездарно не продали и не про..ли, а пошли тем же путем Китая, еще не известно за что бы сейчас топили холхлы, оцифрованные и бывалые.
В общем, фас. :lol:

труляля
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 14:06
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Как Вы думаете, чего бы они достигли в социальном плане для своих народов?

Карточной системы распределения товаров и услуг.
Уравниловка - мечта коммуниста, а ничегонеделание - мечта пролетария.
Когда эти две мечты слились в революционном экстазе и породили совок, то на 1/6 части суши наметился лютый трындец, который и случился 70 лет спустя.

Бывалый
Re: Коммунисты предлагают остановить приватизацию




Отправлено: 08.02.18 - 14:10
Комментарий удален модератором.
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