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§ NG.kz
Облик Кустаная развививается по спирали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 октября 1893 года поселение Кустанай официально получило право города с названием – Николаевск. Однако 8 февраля 1895 года по­следовало "высочайшее по­веление" императора Николая II о присвоении г. Николаевску названия "Кустанай".
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Местный
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 09:29
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земляк
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой унылый пост, однако. весь, до каждой буквы, пронизан негативом и серой ностальгией неизвестно по чему...

Маркс
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лавки внушительны: это огромные сараи, саженей 15 в длину

Знакомый из Тюмени так назвал один наш супермаркет. Большой склад с пыльными товарами. Когда он попросил работницу протереть от пыли бутылку коньяка, она на него посмотрела, мягко говоря, осуждающе, типа так и должно быть, ведь это подчеркивает старость и благородство напитка, как и всех продающихся в этом сарае вещей.

100
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай сегодня - город пивнушек, саун-караоке и персональных тренеров. Людей нормальных уже осталось с гулькин нос. Всё давно и успешно похерено - и люди, и прозводство. Огромные для нашего городишка пустынные территории разваленных фабрики КСК, завода КЖБИ, спиртзавода, обувной фабрики. Чем гордиться нашему городу?

Кузя
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 11:06
Комментарий удален модератором.

кент
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходит историческое название Костанай, а не Николаевск, и колбасы должны называться на Николаевские как в рекламе Алау а Костанайские

§ Volonter
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 08.02.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добротный хороший пост! Браво, Юджин!
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неравнодушная
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 12:15
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Директор Пляжа
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:
Чем гордиться нашему городу?

Как чем? Маком, Мартом, реконструкцией Абая, ономастическими пере наименованиями, батырами и скакунами.
Тю, сча ура патриоты придут и еще накидают.
А то что вы перечислили, оно нам зачем? Это пережитки коммунистического прошлого.
Мы старый мир до основания разрушим, а новый нам, возможно, инвесторы построят.

неравнодушная
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 12:23
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Знакомый из Тюмени так назвал один наш супермаркет.

А у них там в Тюмени уже перестали переписывать сроки годности на просрочках?
Или они там с них пыль протирают и просрочка выглядит как только что завезенный товар?
)))))))))))
Цитата:
100:
Чем гордиться нашему городу?

Наверняка не тобой.
Жители-нытики - не повод для гордости.

§ yudjin
Re: Облик Кустаная развививается по спирали
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5087
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну-ка, давайте распознаем те места, что на фото. Практически всё угадывается, по паре есть сомнения. Есть варианты?

Пыс-пыс... вчкушка успокойся уже... хватит кизяк свой выкладывать... ты на другое-то способна?
Профайл

Гость
Облик Кустаная развививается по спирали




Отправлено: 08.02.18 - 14:16
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