Цитата: Маркс:

Знакомый из Тюмени так назвал один наш супермаркет.

А у них там в Тюмени уже перестали переписывать сроки годности на просрочках?

Или они там с них пыль протирают и просрочка выглядит как только что завезенный товар?

)))))))))))

Цитата: 100:

Чем гордиться нашему городу?

Наверняка не тобой.

Жители-нытики - не повод для гордости.