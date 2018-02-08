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§ NG.kz
Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом коньков
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для 50 пригашенных детей бесплатно предоставят коньки и организуют праздничную программу. За каждым ребенком закрепят наставника из числа студентов или спортсменов, чтобы те научили детей кататься на коньках.
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Директор Пляжа
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко, что для детей сирот и малоимущих, это разовая акция. Продлили бы на всю олимпиаду, хоть по часику на день. Так сразу ведь не научат кататься. Зато если она будет иметь продолжение, кто то из них возможно коньками загорится. И в будущем, мы может услышим имя нового олимпийского чемпиона из нашего города. А если нет, то все равно детишкам в радость.

122222
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
50 пригашенных - это как понять?

Сакен
Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом...




Отправлено: 08.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хорошее дело. Спасибо Дому дружбы. Месяц назад Халык банк подарил горожанам 6 сеансов катания в Ледовом. Было очень много детей. Предлагаю всем организациям отмечать свои юбилеи как Халык банк (не за обильным столом с напитками) в Ледовом дворце, аквопарке, на стадионе, в театре, филармонии и т.п. с приглашением горожан. Тогда мы будем знать Вас, будем благодарны Вам. Бизнесмены тоже могли бы отмечать день рождения своих любимых детишек в таком же формате. Это было бы здорово, запомнилось бы надолго.
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