Директор Пляжа Re: Открытие Олимпиады костанайцы отметят бесплатным прокатом... #1







Отправлено: - 12:30 Жалко, что для детей сирот и малоимущих, это разовая акция. Продлили бы на всю олимпиаду, хоть по часику на день. Так сразу ведь не научат кататься. Зато если она будет иметь продолжение, кто то из них возможно коньками загорится. И в будущем, мы может услышим имя нового олимпийского чемпиона из нашего города. А если нет, то все равно детишкам в радость.