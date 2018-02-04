Цитата: Бывалый:

Средний размер государственной пенсии в США - 970 долларов.Средний размер пенсии из частного фонда (типа наших обязательных взносов) - примерно 1500 долларов, но есть она далеко не у всех.Есть еще пенсия за счет добровольных взносов - средний ее размер тоже примерно 1500 долларов, но есть она вообще мало у кого...

Что то вы с бегунком всё время не то несёте и любите какие то средние цифры как ни странно. И такое ощущение, что везде бывали? Не знаю не скажу про США, там вроде итак 1:3 населения ниже уровня бедности живёт. кто писал уже Но в Европе такого общего критерия тоже нет. Если брать германию, то хватит 5-ти лет на минимальную пенсию. Сколько будет точно не знаю, но на жизнь не хватит, благо социальное обеспечение есть. Чего нет в США. По достижении возраста и стажа или одного из этих критериев, получишь по взносам. И не факт, что не придётся идти за поддержкой государства в помощь. Некоторые на зарплату едва концы с концами сводят. Про пенсию им и не мечтать, по минималу. Соответственно и смысла (пенсия за счет добровольных взносов - средний ее размер тоже примерно 1500 долларов) для них просто не имеет смысла. Зачем тратить деньги нужные сегодня, которые они получат от государства позже)? Дом престарелых или по уходу, неважно сколько накопил, стоит 2500-4000 евро в месяц в зависимости от необходимого обслуживания по медицинским критериям, никаких накоплений не хватит. Есть и те кто пенсию в 2000 евриков получает. Но что значит в среднем? Один ест мясо, 1000 остальных капусту, в среднем все едят голубцы.



[Исправлено: elektron, 07.02.2018 - 20:05]