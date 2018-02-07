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§ NG.kz
Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились - депутаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Суть нашего запроса в незамедлительном исправлении ошибок в методологии исчисления оплаты труда гражданских служащих, в основе которой базовый должностной оклад, который ни научно, ни экономически не обоснован,- заявила Гульжана Карагусова.
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Павел
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...




Отправлено: 07.02.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По данным депутатов, адресовавших запрос, социальные работники получают от 26 до 40 тысяч тенге"

Я вот даже не знаю как на такие деньги живут люди. У меня столько только на одни продукты уходит и то поболее.

Весёлый
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...




Отправлено: 07.02.18 - 20:01
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходила к нам на хату когда меня не было социальный работник.
Мою лечила, мол чего не работаешь и все такое, что то записывала там в тетратку..
Им что там, на ухо наступил кто то и им решать у кого в семье суженная должна работать, а у кого пахать как они за эти вшЫвые копейки, потому что ничего не умеют их мужья в доме?
У меня в доме заработок это мушское понятие и только.
У жен должно быть хобби, если хочет..
И я считаю что за такие распросы и порицание, этим социальным работникам вообще давать зарплату не стоит..
Профайл

ЮКА
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...




Отправлено: 07.02.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"от 26 до 40 тысяч тенге"

Да чтоб нашему правительству такие зарплаты получать !

1952/Доктор СИЗО
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...




Отправлено: 08.02.18 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мою лечила, мол чего не работаешь и все такое, что то записывала там в тетратку..
Им что там, на ухо наступил кто то и им решать у кого в семье суженная должна работать, а у кого пахать как они за эти вшЫвые копейки, потому что ничего не умеют их мужья в доме?
У меня в доме заработок это мушское понятие и только.
У жен должно быть хобби, если хочет..
И я считаю что за такие распросы и порицание, этим социальным работникам вообще давать зарплату не стоит..
Профайл

Берут на учет всех тунеядцев в городе. А ты этого разве не знал? Есть, пить, обогреваться хотим. Кто все это будет производить? Зачем тогда в город переехали? Прячьтесь в селах и аулах. До вас еще не скоро доберутся. 5 заводов в город областной акимат привозит. А работать кто на них будет? 8-) :-o 8-) :-o :oops: :-x

Гость
Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились - депутаты




Отправлено: 08.02.18 - 01:00
Комментарий проходит проверку.
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