Цитата: 112:

Мою лечила, мол чего не работаешь и все такое, что то записывала там в тетратку..

Им что там, на ухо наступил кто то и им решать у кого в семье суженная должна работать, а у кого пахать как они за эти вшЫвые копейки, потому что ничего не умеют их мужья в доме?

У меня в доме заработок это мушское понятие и только.

У жен должно быть хобби, если хочет..

И я считаю что за такие распросы и порицание, этим социальным работникам вообще давать зарплату не стоит..

Профайл

Берут на учет всех тунеядцев в городе. А ты этого разве не знал? Есть, пить, обогреваться хотим. Кто все это будет производить? Зачем тогда в город переехали? Прячьтесь в селах и аулах. До вас еще не скоро доберутся. 5 заводов в город областной акимат привозит. А работать кто на них будет?