Цитата: Читатель:

А почему газеты раньше об этом молчали? Если бы знали, когда и где состоится, обязательно бы сходили с детьми. Посмотрели бы, поболели. Уведомляйте заранее, плиз! хорошо, что не сходили. Запах стоит возле спортсменов невыносимый. Видно стараются победить. )))))))))