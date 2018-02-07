Цитата: Тима:

жаль наших соседей, видел их форму как военнопленные, без флага и обозначении

Когда идешь к этому всю свою жизнь, в первый и возможно в последний раз, тут не до патриотизма конечно..

Их власти сделали именно все, чтобы их солдаты были без Родины и Флага, работали наемниками, не какой то там МОК или же какая то там Вада..