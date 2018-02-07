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§ NG.kz
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два дня осталось до начала зимних Олимпийских игр. 9 февраля в Пхенчхане (Южная Корея) состоится официальное открытие главного старта четырехлетия для представителей зимних видов спорта.
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Тима
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...




Отправлено: 07.02.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы не говорили про наших спортсменов, они с поднятой головой, со своим флагом пройдутся по стадиону, жаль наших соседей, видел их форму как военнопленные, без флага и обозначении, лучше бы не позорились.

§ 112
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...
112


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Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тима:
жаль наших соседей, видел их форму как военнопленные, без флага и обозначении

Когда идешь к этому всю свою жизнь, в первый и возможно в последний раз, тут не до патриотизма конечно..
Их власти сделали именно все, чтобы их солдаты были без Родины и Флага, работали наемниками, не какой то там МОК или же какая то там Вада..
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§ 112
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас интересно, 85 процентов или 96, не граждане Казахстана, а купленные наемные рабочие, которые таким образом внесут послание на Олимпиаду, что такая богатая и щедрая страна как Казахстан, есть на карте Мира, которая платит за победу наемникам по 500 тысяч евро, квартиры в каждом городе, жыпы от каждого акима..
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§ юля елиссева
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...
юля елиссева


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Сообщений: 1008
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.02.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тима:
жаль наших соседей, видел их форму как военнопленные

За захват Крыма платить россиянам придется еще очень и очень долго!
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§ 112
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и где наши знаменитые казашки Чиншайло Зуля и Маня Манеза?
Неужели ради 500 тысяч евро наелись ведрами допинга и лишены всех званий, но бабки получили?
Срочно их на биатлон!
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§ Victor Yang
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10253
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
За захват Крыма платить россиянам придется еще очень и очень долго!

А при чём тут спорт?
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коматозник
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...




Отправлено: 07.02.18 - 21:10
Комментарий удален модератором.

1952/Доктор СИЗО
Re: Расписание выступлений казахстанских спортсменов на...




Отправлено: 07.02.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой прогноз. Делаем ставки господа. 2-3 серебряные медали, 2-3 бронзовые медали и много 35- 55 мест в различных видах соревнований.
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