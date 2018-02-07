/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей многоэтажки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей многоэтажки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом № 1 «А» по ул. Чкалова заметно отличается от соседних многоэтажек чистым асфальтом возле подъездов. Работу по очистке снега взял на себя 6-летний Сережа ЖЕВАК. Мальчик почти ежедневно выходит во двор с лопатой.
Читать новость

1952/СИЗО
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Я тоже всё детство лопатой зимой махал

да, есть что вспомнить, слушай, сынок, я в детстве все время лопатой так и махал , так и махал, домахался стал дворником гастарбайтером в столице. а ты? :-P :-P :-P

1952/СИЗО
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
пацану надо сапёрную большую лопату, продаётся в "инструменте"

зделай доброе дело купи яму лапату :-P :-P :-P :-P :-P

707
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально так, вышел пацан в возрасте семи лет погулять, снег покидать решил не на детской площадке, а на тротуаре и ему уже напророчили судьбу дворника, и хотят определить в детский дом, лишив родителей прав на ребенка. Сами еще в таком возрасте ссались по ночам и мечтали стать космонавтами да в милиции работать. Все в космос слетали или с палками на дороге стоите, народ обдираете?

,,,
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заклинило мальца не на шутку.

§ elektron
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
,,,:
Заклинило мальца не на шутку.

Ну почему? у него ещё вся жизнь впереди. Заклинило тех походу, кто тут уже ему всё расписал, как его жизнь сложится. Хотя это никому неизвестно. А клеймят как раз те, кто свою судьбу и жизнь уже из под контроля вывел (прока--л так сказать) и не в состоянии в нужное русло направить или вернуть. Откуда столько злости то?
Профайл

Народный контроль
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это нужно целый день только и делать что туда-сюда ходить. Или ты думаешь что парнишка там по 8 часов в сутки пашет?

Проходила вечером мимо этого дома,повстречала дворника убирающего двор,задала вопрос про мальчика.Услышала истерический смех,и нелестные высказывания в адрес журналистов. С его слов во дворе убирается он лично утром и вечером. Никакого убирающего ЕЖЕДНЕВНО мальчика он ни когда не видел!

Мистер
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 08.02.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Проходила вечером мимо этого дома,повстречала дворника убирающего двор,задала вопрос про мальчика.Услышала истерический смех,и нелестные высказывания в адрес журналистов. С его слов во дворе убирается он лично утром и вечером. Никакого убирающего ЕЖЕДНЕВНО мальчика он ни когда не видел!




Напрочь убитый человек. Сейчас все что есть-это твои слова, подтвержденные не чем, а ты сделай опровержение, сними видео как общаешься с дворником, как он истерически смеется и как нелестно отзывается о журналистах. Я не поверю в то что дворник будет убирать дом утром и ВЕЧЕРОМ, он что убирает только 1 дом? Давай руби правду матку, только с доказательствами, а не пустыми словами. Стоит ждать доказательств и подтверждение твоих слов?
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 0
Всего: 79

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх