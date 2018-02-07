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Народный контроль:
Проходила вечером мимо этого дома,повстречала дворника убирающего двор,задала вопрос про мальчика.Услышала истерический смех,и нелестные высказывания в адрес журналистов. С его слов во дворе убирается он лично утром и вечером. Никакого убирающего ЕЖЕДНЕВНО мальчика он ни когда не видел!
Напрочь убитый человек. Сейчас все что есть-это твои слова, подтвержденные не чем, а ты сделай опровержение, сними видео как общаешься с дворником, как он истерически смеется и как нелестно отзывается о журналистах. Я не поверю в то что дворник будет убирать дом утром и ВЕЧЕРОМ, он что убирает только 1 дом? Давай руби правду матку, только с доказательствами, а не пустыми словами. Стоит ждать доказательств и подтверждение твоих слов?