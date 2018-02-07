elektron Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей... #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 841

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:34 Цитата: ,,,:

Заклинило мальца не на шутку.

Ну почему? у него ещё вся жизнь впереди. Заклинило тех походу, кто тут уже ему всё расписал, как его жизнь сложится. Хотя это никому неизвестно. А клеймят как раз те, кто свою судьбу и жизнь уже из под контроля вывел (прока--л так сказать) и не в состоянии в нужное русло направить или вернуть. Откуда столько злости то?