elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #10686





(Полноправные пользователи) Сообщений: 841

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:33 Цитата: гость:

Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже

ну да есть такое в конце 2008, начала 2009



Как и в конце 2015, начале 2016. Вот это были скачки. только я с начала 2016 начал всем этим интересоваться и вкладывать. Жаль конец 2008-го пропустил

https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent#t:10y||s:lines||a:abs||v:week||ads:null



Только все эти: "Europe) FDAX 12 481,8 -1,25 15:39

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меня не интересуют, как и биткоины, хотя тоже вложился немного. В основном недра земли и фармацевтика как Biocryst Pharmaceuticals.



[Исправлено: elektron, 07.02.2018 - 17:47]