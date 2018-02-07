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Страница 713 из 713«1...711712713
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13264
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ваша партия, Альтернатива которая, в Крыму гостит

Да,посмотрел несколько роликов в Ютубе.
Крепко они-выступают. Крым оказывается-
не окупирован.Большинство жителей,с
которыми они разговаривали - счастливы,что они
вернулись в Россию.
Требуют - отменить санкции в отношении Росии.
Вот через неделю-другую,когда они будут
внесены в Повестку работы Бундестага,вот
тогда будет интересно их послушать...
:lol: :oops: :oops: :-o
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 07.02.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

" А , ты Парамоша - азартен ! .. " х\ф " Бег . " Asia) Nikkei225 21 908 -1,45 15:39
(Europe) FDAX 12 481,8 -1,25 15:39
(Europe) FTSE 7 160,5 -0,73 15:39
(Russia) R SX 22,81 2,42 00:00
(USA) 10 Bonds Yield 2,79 0,88 15:39
(USA) 30 Bonds Yield 3,055 0,39 15:39
(USA) DJI 24 765 -0,08 15:39
(USA) Nasdaq 6 638,1 -0,03 15:39
(USA) S&P 500 2 685,75 -0,07 15:3

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 07.02.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Neckar

Хоть , исправил , изначально несуществующую реку написал .

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
А , ты Парамоша - азартен ! .. " х\ф " Бег .

Это о чём или к чему?

Цитата:
гость:
Хоть , исправил , изначально несуществующую реку написал .

Да перепутал с населённым пунктом, каждый день там просто проезжаю. Бывает :lol:
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 07.02.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот о чём - Не "сыпь" мне соль на рану. Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже ;-)Цитата:
elektron:

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 841
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже

ну да есть такое в конце 2008, начала 2009

Как и в конце 2015, начале 2016. Вот это были скачки. только я с начала 2016 начал всем этим интересоваться и вкладывать. Жаль конец 2008-го пропустил :lol:
https://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/oelpreis-brent#t:10y||s:lines||a:abs||v:week||ads:null

Только все эти: "Europe) FDAX 12 481,8 -1,25 15:39
(Europe) FTSE 7 160,5 -0,73 15:39
(Russia) R SX 22,81 2,42 00:00
(USA) 10 Bonds Yield 2,79 0,88 15:39
(USA) 30 Bonds Yield 3,055 0,39 15:39
(USA) DJI 24 765 -0,08 15:39
(USA) Nasdaq 6 638,1 -0,03 15:39
(USA) S&P 500 2 685,75 -0,07 15:3"

меня не интересуют, как и биткоины, хотя тоже вложился немного. В основном недра земли и фармацевтика как Biocryst Pharmaceuticals.

[Исправлено: elektron, 07.02.2018 - 17:47]
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.02.18 - 00:33
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