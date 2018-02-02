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Страница 75 из 75«1...737475
Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.02.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый новый шаг Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали имеет политическое значение, считает редакция казахскоязычной газеты Dalanews.kz.

Цитата:
«С момента обретения Казахстаном независимости Россия стала терять возможность проведения своей идеологии в нашей стране. Идеологи Кремля не ведают, какая общественно-политическая и культурно-духовная ситуация складывается сегодня в Казахстане.

Казахи выработали иммунитет против российской экспансии
Современный Казахстан сегодня — это уже совершенно иной мир.

«У тебя будут проблемы с правительством и с нами» — казахстанские звезды о выходке Торегали Тореали

Непонимание кремлевскими идеологами ситуации, которая сегодня в Казахстане складывается в отрасли культуры и общественной жизни,
дало нам прекрасную возможность выработать иммунитет против российской экспансии.

Некоторые обеспокоенно говорят, что Кайрат Нуртас, исполнивший песню совместно с Нюшей, способствует продвижению русской культуры в Казахстане. Но ведь по большому счету Кайрат преследовал свои цели — он использовал Нюшу, чтобы обратить внимание русскоязычной аудитории страны на себя и казахский шоу-бизнес.

Таким образом, наши культурные связи с Россией тускнеют с каждым днем.

Из истории страны мы хорошо знаем, что во времена Союза на концертах в Кремле, посвященных очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне, выступала только Роза Рымбаева.

Кроме того, хотелось бы отметить, что не нашел путь к сердцу казахстанского зрителя и слушателя и знаменитый российский конкурс «МУЗ-ТВ 2015. Гравитация», организованный нашим соотечественником Арманом Давлетьяровым в Астане.

Тогда один из солистов группы «МузАРТ» Сакен Майгазиев открыто заявил:

Скажу от имени «МузАРТа», мы не будем участвовать! Нам не нужна такая премия, она не выше любви казахов к «МузАРТу».

Наше цель – пропаганда казахской культуры, народной музыки, традиционных казахских песен, для нас это большая честь!»

Одно это заявление свидетельствует, что российский шоу-бизнес лишился возможности развиваться в Казахстане.

Сегодня группа «МузАРТ» – один из лидеров казахского шоу-бизнеса, имеющая своего зрителя. И если она не интересует знаменитый российский конкурс, можно с уверенностью сказать, что отныне культурная экспансия северного соседа будет терпеть только фиаско.

Сегодня казахскую общественность больше волнует то, что происходит вокруг Торегали Тореали.

Поэтому мы должны помнить, что каждая песня, каждый PR ход таких певцов, как Торегали, будет защищать нас от культурной экспансии России

Наш нынешний шоу-бизнес (его качество — другой разговор) каждый день отдаляет нас от русской культуры. Сегодня даже русские немного становятся казахами, некоторые даже научились играть на домбре и неплохо исполняют попурри на казахском языке.

Поэтому мы должны благодарить таких певцов, как Торегали, развивающих казахский шоу-бизнес…», — заключает автор.


Даже не знаю, смеяться или плакать от глубины анализа.
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§ Медный
Re: Новости казахской прессы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.02.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


не по теме ... :oops: но всё же
Хотя 28 минута... в тему

[Исправлено: Медный, 02.02.2018 - 19:43]
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Kairat stayer
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 03.02.18 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
не по теме ... но всё же
Хотя 28 минута... в тему


Ничего нового он не озвучил, в 2017 году Министр по чрезвычайным ситуациям РК В.Божко и депутат Мажилиса Парламента А. Платонов озвучивали об оттоке выпускников школ за рубеж. 4 октября в прошлом году на форуме мы уже обсуждали данный вопрос. цитирую:

Kairat stayer: Согласно данным, того же Центра социологических исследований Минобрнауки РФ, действительно Казахстан является лидером по числу студентов, обучающихся в российских вузах. Так в 2015—2016 академическом году в России было 73 455 студентов казахстанцев, на втором месте Украина (23 217 человек), замыкает тройку лидеров Китай (22 529 человек).
По данным Ассоциации высших учебных заведении РК, в 2016 году в иностранных вузах обучались более 100 тысяч студентов казахстанцев, из них более 73 тысячи (73455) учились в России на всех курсах. При этом высшее образование подразумевает обучения, не считая на отдельные специфические специальности 4 года, тогда ежегодно в среднем едут около 18500 абитуриентов (2014-2015 и 2016-2017 учебные годы). Скорее всего такая тенденция будет сохранятся и далее.
В 2017 году году из казахстанских школ выпустились более 136 тысяч учеников, из общего количества выпускников с казахским языком обучения свыше 90 800, с русским - 39 300, на других языках – 6 100.

Kairat stayer
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 03.02.18 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение цитирования: Предполагаю, что в основном учиться в Россию едут абитуриенты окончившие школы на русском языке обучения не зависимо от национальной принадлежности, при этом преимущественно славяни. Получается, что почти половина выпускников ежегодно уезжают и обучаются за границей у северных соседей, другая половина остаётся в РК, у части из них нет возможности обучатся за рубежом или не могут получит грант на бесплатное обучение.

Исходя из изложенного следует, что из 136000 выпускников, в прошлом году выехали поступать в Россию примерно 18500 абитуриентов или 13,6%. В настоявшее время соседи нуждаются в различных мигрантах, по данным Росстата, в прошлом году в России на свет появилось на 203 тыс. младенцев меньше, чем годом ранее. Единственным регионом страны, где не был зафиксирован спад рождаемости, оказалась Чечня. При этом, у нас гарантирована свобода выбора дошкольного, среднего, средне-специального и ВУЗ-а, принятие соответствующего решения остается за родителями, они сами решают в какое заведение отдать своих детей, на казахском или на русском языке воспитания и обучения. Да соглашусь, что уровень образования в РФ лучше чем у нас, но в мировом масштабе нет, так в рейтинге 100 лучших ВУЗ-ов только МГУ им. Ломоносова на 95 месте, впереди планеты американские, европейские и развивающие азиатские страны и.т.д. Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ", вместе с тем, отдельные выпускники были уличены в коррупции, но это единицы.

ваще
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 05.02.18 - 08:42
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
DALANEWS.KZ: «Қазақ ақыны: Назарбаевтар монархиясы Тәуелсіздікті мәңгілік етпек…» («Казахский акын: Монархия Назарбаевых сохранит Независимость на века»)

Цитата:
Молодой поэт Балтабек НУРГАЛИЕВ посвятил стихи президенту, его родителям, старшей дочери Дариге и ратует за установление в Казахстане монархического строя. «Моя мечта - чтобы наша страна стала монархией. И вот почему. Перечислю все плюсы.

Во-первых, монархия - гарантия того, что страна превратится в Мәңгілік Ел (Вечная страна).
Во-вторых, увековечит благие дела Елбасы во имя Независимости.
В-третьих, воспитание наследника с малых лет сохранит стабильность, общественный порядок и предотвратит политический переворот.
В-четвертых, монархия контролирует быстрое и качественное исполнение все указов.
В-пятых, дает возможность для реализации долгосрочных и системных инициатив.
В-шестых, при монархии глава государства не может уклониться от государственных интересов, потому что государство - это он сам.
В-седьмых, монархия ратует за целостность системы власти.
В-восьмых, это спасет от прихода к власти тех, кто идет в нее лишь ради власти.
В-девятых, мы займем свое место среди экономически развитых стран мира», - считает он.


Сейчас где-то заплакали все американцы, и сознались что тоже хотят жить при монархии :)
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Поэтому мы направляем своих лучших выпускников в лучшие ВУЗ-ы мира по различным государственным программам, в том числе "Болашақ",


А была ли у тебя возможность пообщаться и поработать с выпускниками данной программы, кстати?
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Kairat stayer
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 07.02.18 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А была ли у тебя возможность пообщаться и поработать с выпускниками данной программы, кстати?


Нет не приходилось, в нашей области граждан отучившихся по указанной программе наверное очень мало, хотелось бы владеть информацией в данном направлении, может я ошибаюсь, лично я знаю только за двоих (один из заместителей акима области (в США прошел производственную практику во Всемирном банке г.Вашингтон) другой один из директоров школ (прошел научно-педагогическую стажировку в Финляндии г. Хямеенлинна). Программа включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира. Чтобы обладать международной образовательной стипендией Президента РК "Болашақ", следует очень много трудится со школьной скамьи, конкурсный отбор не каждый может пройти. Обладатели международной стипендии обучаются в лучших университетах мира, в последующем работают в приоритетных секторах экономики и других отраслях.

§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7272
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.02.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Нет не приходилось,


Заметно.

Цитата:
Kairat stayer:
Обладатели международной стипендии обучаются в лучших университетах мира, в последующем работают в приоритетных секторах экономики и других отраслях.


У меня от твоих сообщений ощущение, что ты на митинге с бумажки заранее заготовленную речь зачитываешь.
С выражением.
И со значением.
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