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≡ От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу исполнительной власти участники отчетной встречи акима Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу исполнительной власти участники отчетной встречи акима Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 февраля в зале городской школы детского творчества присутствовало более 400 человек. Прямо из командировки, извинившись за опоздание, на нее прибыл аким области. Он также ответил на несколько вопросов жителей, в том числе о том, ради чего в Костанае убрали 30-летние голубые ели и построили «Макдональдc».
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§ Медный
Re: От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Какого инвестора для реабилитационного центра он хочет?
Здравоохранение пусть напрягает и деньги едет в минфин выбивать!
Есть необходимость в подобном медицинском объекте - надо его пробивать, а не отмораживаться на ГЧП.

определённо, в очереди из инвесторов люди стоят, чтобы построить :-) Ищите в какой Зимбабве есть эти... желающие "заработать на инвалидах" :-x
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* drakon
Re: От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Но власть не все может сделать

Цитата:

вам нужно искать инвестора

Запишу себе в книгу - крылатых выражений.
Хотите хорошо - жить,ищите - инвестора,
а мы тут причём?... :lol:
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* Victor Yang
Re: От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10245
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Какого инвестора для реабилитационного центра он хочет?
Здравоохранение пусть напрягает и деньги едет в минфин выбивать!

Ну я так понимаю, от минфина потом госзаказ требуется - и всё. Только вот я думал, что ГЧП - это когда государство строит и оборудует, а частник распоряжается. А тут какое-то наоборот получается.
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§ yeti91
Re: От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 573
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 07.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как бы архимед отказал свату 01, еще и пришел на открытие пирожковой,и мусора там не было ,брехня,но то что таких встречах уже говорят то что думают это хорошо,наконец то акимы когда научатся работать честно на благо горожан и страны на 100% то и ответы у них будут без обмана и недоговориваний 8-)
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362
Re: От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу...




Отправлено: 07.02.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Запишу себе в книгу - крылатых выражений.
Хотите хорошо - жить,ищите - инвестора,
а мы тут причём?..

Вы хоть поняли о чем они говорят, у нас есть отделение способно в год принять 450 человек, которое наверное и на половину не загружено, Руководитель общественного объединения матерей детей-инвалидов «Радуга» Наталья КОЛОСКОВА по видимому хочет что бы им общественной организации построили реабилитационый цент, оснастили его за счет государства, что бы они смогли там оказывать платные услуги по 500 000 тенге, с человека, но так как родители малоимущие, эти услуги мог бы оплачивать акимат, ну вам понятно? ничего личного чисты бизнес.

Бывалый
Re: От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу...




Отправлено: 07.02.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну я так понимаю, от минфина потом госзаказ требуется - и всё

Нет.
От минфина требуется выделить деньги, утвержденные на РБК (республиканской бюджетной комиссии).
Минфину вообще пофиг на что выделять, ему говорят сколько и кому - он выделяет, его дело маленькое.
Цитата:
Victor Yang:
я думал, что ГЧП - это когда государство строит и оборудует, а частник распоряжается.

ГЧП - это именно что наоборот: частник строит, оборудует и распоряжается, а гос-во либо обеспечивает его объемом работ, либо субсидирует чтобы сильно востребованные услуги частника были по карману гражданам.
Цимес в том, что: а) гос-ву не нужно капитально вкладываться в объект, необходимость в котором через N лет отпадет; б) отпадает потребность - частник перепрофилирует свой объект под другой вид деятельности и ГЧП прекращается.

Кеша
Re: От «неуда» до «спасибо за все» - так оценивали работу...




Отправлено: 07.02.18 - 14:31
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