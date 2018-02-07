|Цитата:
Victor Yang:
Ну я так понимаю, от минфина потом госзаказ требуется - и всё
Нет.
От минфина требуется выделить деньги, утвержденные на РБК (республиканской бюджетной комиссии).
Минфину вообще пофиг на что выделять, ему говорят сколько и кому - он выделяет, его дело маленькое.
Цитата:
Victor Yang:
я думал, что ГЧП - это когда государство строит и оборудует, а частник распоряжается.
ГЧП - это именно что наоборот: частник строит, оборудует и распоряжается, а гос-во либо обеспечивает его объемом работ, либо субсидирует чтобы сильно востребованные услуги частника были по карману гражданам.
Цимес в том, что: а) гос-ву не нужно капитально вкладываться в объект, необходимость в котором через N лет отпадет; б) отпадает потребность - частник перепрофилирует свой объект под другой вид деятельности и ГЧП прекращается.