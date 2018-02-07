Цитата: KCT:

вообще не понятно, как она в детдоме оказалась с кучей родственников? И где еёный отец?

Там как раз все понятно..

Неблагопллучная семья.

Сейчас она их кормит.

Ктгда махонькая была, ее нужно было кормить и отнесли за ненадобностью..

Это вообще чудовищный момент и родственники вообще не должны иметь там слова..