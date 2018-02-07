Читатель Re: В Костанае прошел отборочный чемпионат области по... #2







Отправлено: - 12:00 А почему газеты раньше об этом молчали? Если бы знали, когда и где состоится, обязательно бы сходили с детьми. Посмотрели бы, поболели. Уведомляйте заранее, плиз!