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§ NG.kz
В Костанае прошел отборочный чемпионат области по армрестлингу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
70 спортсменов из Костанайского, Алтынсаринского, Карабалыкского, Федоровского, Аулиекольского районов, Рудного и Костаная приняли участие в чемпионате, который прошел в Академии силовых видов спорта.
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ЖЫЛБЫЛ
Re: В Костанае прошел отборочный чемпионат области по...




Отправлено: 07.02.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль фоток мало! В новостях подобной этой, необходимо больше материала - это же сильный мотиватор жать железо, а не клавиатуру

Читатель
Re: В Костанае прошел отборочный чемпионат области по...




Отправлено: 07.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему газеты раньше об этом молчали? Если бы знали, когда и где состоится, обязательно бы сходили с детьми. Посмотрели бы, поболели. Уведомляйте заранее, плиз!

Рустам
Re: В Костанае прошел отборочный чемпионат области по...




Отправлено: 07.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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