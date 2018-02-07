Народный контроль Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей... #32







Отправлено: - 13:59 Каждый день там прохожу,ну НИ РАЗУ не встречал мальчика с лопатой! Притом что снега и нет во дворе! Если бы он убирал снег КАЖДЫЙ ДЕНЬ,там и снежинку невозможно было бы найти.ПУСТОЙ ПИАР!