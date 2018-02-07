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≡ Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей многоэтажки в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей многоэтажки в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом № 1 «А» по ул. Чкалова заметно отличается от соседних многоэтажек чистым асфальтом возле подъездов. Работу по очистке снега взял на себя 6-летний Сережа ЖЕВАК. Мальчик почти ежедневно выходит во двор с лопатой.
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Марк Стаканыч
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
один раз почистил,не было же снега и лопаты ни фига не берут ,3 штуки за всю зиму продал.

Куда приехать? Помогу ,чем могу ,куплю пару штук про запас.

§ Медный
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не реклама, пацану надо сапёрную большую лопату, продаётся в "инструменте" который возле "астыкжана". Тяжелее других лопат, но крепкая до одури
Профайл

Народный контроль
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день там прохожу,ну НИ РАЗУ не встречал мальчика с лопатой! Притом что снега и нет во дворе! Если бы он убирал снег КАЖДЫЙ ДЕНЬ,там и снежинку невозможно было бы найти.ПУСТОЙ ПИАР!
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