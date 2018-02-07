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§ NG.kz
Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку, приревновав ее к сантехнику
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассмотрение дела об убийстве 22-летней Кристины Шульженко началось в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области. Девушку нашли задушенной в одной из съемных квартир в Костанае 27 ноября 2017 года.
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362
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и любовь, вот это сюжет для романа и фильмов, а вы говорите нет любви, Қозы Көрпеш — Баян Сұлу по Костанайский.

§ сайлау курманов
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2571
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.02.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера видел в одноклассниках , турки двух плохих русских девушек выбросили из балкона многоэтажной гостиницы , зеваки вытащили телефоны и стали снимать
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§ 112
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парень или мужык дурак..
15 тысяч в месяц, решил насмешить этими крохами, алигарх блин..
Купил бы мерседес, белый пароход и тд..
Хоть бы фильм Красотка посмотрел с Ричардом Гиром, как нужно ухаживать..
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Бывалый
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно.
Эксклюзивный недельный абонемент за 15 косарей...
Он серьезно думал что за эти бабки она бросит одновременно получать удовольствие и деньги?
Д., б. (с) не мое.
Еще и приревновал...
Ну женился бы на ней, коль нравилась...

KCT
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хоть бы фильм Красотка посмотрел с Ричардом Гиром, как нужно ухаживать.
За проституткой? Э.. Это по другому называется. А вообще не понятно, как она в детдоме оказалась с кучей родственников? И где еёный отец?

* Victor Yang
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10245
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
вчера видел в одноклассниках

Нужно уметь фильтровать "новости" из соцсетей, а то верят во всякую ерунду, что там публикуют - и в то что Байтерек погнулся, и в то что цвет отрезного маркера на тюбике зубной пасты означает количество химических веществ в оной.
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Народный контроль
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...




Отправлено: 07.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно фильм снять "Чистильщик и сантехник". Влюбился парень в дамочку, а дамочка "прости господи" ну чем не сценарии для фильма?

§ Медный
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1728
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Парень или мужык дурак..
15 тысяч в месяц, решил насмешить этими крохами, алигарх блин..

вот как тебя воспринимать серьёзно если ты даже читать не умеешь :-x
Цитата:
Также он предложил ей материальную помощь в размере 15 000 тенге в неделю
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§ 112
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
как тебя воспринимать серьёзно если ты даже читать не умеешь
Цитата:
Также он предложил ей материальную помощь в размере 15 000 тенге в неделю

И?
15 тысяч тенге это каким то образом меняются?
В неделю?
Хоть какая помощь, хоть зп, хоть подаяние, хоть как назови, но как Это меняет озвученную сумму?
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§ 112
Re: Жителя Костаная обвиняют в том, что он задушил проститутку,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9273
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KCT:
вообще не понятно, как она в детдоме оказалась с кучей родственников? И где еёный отец?

Там как раз все понятно..
Неблагопллучная семья.
Сейчас она их кормит.
Ктгда махонькая была, ее нужно было кормить и отнесли за ненадобностью..
Это вообще чудовищный момент и родственники вообще не должны иметь там слова..
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