elektron Re: Новости сайта и форума #2547





(Полноправные пользователи) Сообщений: 834

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:17 Цитата: Обликоморале:

Не превышает.

Попробуй в JPG сохранить и открыть в Paint, если выйдет сообщение "1: Превышены размеры картинки. Предел -> Ширина:100 * Высота:100 (0 = Нет Предела)." Зайди в изменение размера (точно как есть по русски не скажу ) и выстави размер не в процентах а в пикселях, максимум 100.