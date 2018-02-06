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Страница 712 из 712«1...710711712
Куратор темы: drakon
1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.02.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Книги,которая
меня интересует, у них -нету.

кама сутра?

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.02.18 - 19:41
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13260
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дурят вас по полной в ГДРе

Лилли,это - тебе

Белый цвет - символ Чистоты и... :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3508
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.02.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Книги,которая
меня интересует, у них -нету.

Пади камасутра для пенсионеров тебя интересует :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13260
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/СИЗО:
кама сутра?

Цитата:
kbkz1980:
Пади камасутра

Совпадение?
Думаю - нет.
Вот что вас в КОстанае - интересует.
Запрещённая книга?... :lol: :lol: :oops: ;-) ;-)
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1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.02.18 - 20:31
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13260
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваших лебедей,в КОстанай - вернули?

Наших - вернули. Месяца 2 их - небыло.
Говорят их забирают в Ветлечебницу.
Там проверяют их Здоровье и потом,
сюда - на место... :lol: :lol:
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1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.02.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваших лебедей,в КОстанай - вернули?

нет витек спекулянт - не вирнули, поели в 1998 :-P :-P :-P :-P

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13260
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/СИЗО:
поели в 1998

В это,что поели, почему то верю.
А наши вот травкой - питаются.

Жир - нагуливают.Потомство-
будут - производить... :lol: :lol: ;-) :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.02.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Потомство-будут - производить...

Какое потомство, они вон жирнее гусей, до травки то еле дотягиваются :lol:
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1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 06.02.18 - 22:45
Комментарий удален модератором.

§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот наши на р. Ремсек с потомством, правда пару лет назад дело было ;-)




Но подкармливаю регулярно. Их не возят по клиникам :-)
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