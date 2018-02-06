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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Народ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.02.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный контроль уйди с форума по собственному желанию.

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3508
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.02.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что за отходы у 112 го в миске :lol:
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.02.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хохол в очередной раз слился, когда ему неудобный вопрос в лоб задали.
лицемер и балобол.)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то это горшок, кто не знает того и еще не знает что сыр в духовке кипит..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1725
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.02.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутое экономическое пике
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.02.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Крутое экономическое пике

Не "сыпь" мне соль на рану. Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сайт то вроде прыгать перестал, и это спустя три месяца..
Или это показалось?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
хохол в очередной раз слился, когда ему неудобный вопрос в лоб задали.
лицемер и балобол.)

У тебя каждый кто имеет свое отличное от Уважаемых мнение, лицемер и балобол..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и надо подкачаться, то есть нада подкрепиться..



Давно не брал пиццы..
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