андрей Re: В Костанае прошли турниры по панкратиону и боям ММА среди... #3







Отправлено: - 22:47 Согласен с Вами 112 ый , там люди головой думают поэтому и результаты в экономике , а когда тебя систематически бьют по голове , то о чём в обще можно говорить .Один раз ударишся и последствия бывают такие , мама не горюй .А тут регулярно .....плюсы тем кто на этом зарабатывает .