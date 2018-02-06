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§ NG.kz
В Костанае прошли турниры по панкратиону и боям ММА среди любителей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 февраля в СПК «Султан» прошли поединки открытых чемпионатов области по панкратиону и смешанным единоборствам ММА среди любителей. Их участники попробовали свои силы перед республиканскими турнирами.
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362
Re: В Костанае прошли турниры по панкратиону и боям ММА среди...




Отправлено: 06.02.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас единоборства в РК очень развиты, хорошая школа, так как берет свое начало из древности, у нас население всего около 18 миллионов, а наши бойцы не плохо смотрятся и против стран где миллиард населения.

§ 112
Re: В Костанае прошли турниры по панкратиону и боям ММА среди...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
наши бойцы не плохо смотрятся и против стран где миллиард населения.

Экономика такая..
Там этот миллиард работает, айфоны делает, ядерные ракеты или мерседесы..
У нас мечтают стать рэкетирами, либо сотрудниками одной из силовых фирм и делать деньги своими бицепсами..
Профайл

андрей
Re: В Костанае прошли турниры по панкратиону и боям ММА среди...




Отправлено: 06.02.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с Вами 112 ый , там люди головой думают поэтому и результаты в экономике , а когда тебя систематически бьют по голове , то о чём в обще можно говорить .Один раз ударишся и последствия бывают такие , мама не горюй .А тут регулярно .....плюсы тем кто на этом зарабатывает .
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