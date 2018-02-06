Цитата: Народный контроль:

Что то вы так хмуро и удручённо выходили из зала,что то мне даже вас жалко стало.Не копайте другому яму! Скоро у меня будет селфи с Златоуста ! Там есть один объект, роддом, и в который входишь, раздвинув руками бурьян.Не поверишь!!!





От куда я выходил? Из какого зала? Сударыня, вы о чем вообще, что за бред. Да я на эту встречу в жизни бы не пошел.

Реально, сижу сейчас ржу и успокоиться не могу. Что твориться у этой женщины в голове?

При чем здесь вообще Златоуст? Но селфи давай, заинтриговала!