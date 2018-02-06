Добринцофф Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания #21





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5784

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:58 Цитата: ваще:

колодец он закопал.

Не колодец ,а погреб.

2-шт дома за ненадобностью и один в гаражном кооперативе по необходимости так как в один прекрасный день он завалился.

Гараж долгое время был брошенный с дырявой крышей ,пока практически за бесценок не попал в мои хозяйские руки и был полностью восстановлен,но вода всё таки сделала своё дело , кирпичная кладка погреба и смотровой ямы провалилась,после чего было принято единственное верное решение засыпать его.

На всё про всё ушло 5 ЗИЛов песка и один день работы,теперь гараж есть а погреба нет.