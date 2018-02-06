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§ NG.kz
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил очевидец, пожарные вскрыли один из гаражей в кооперативе "Рубин", на месте работали 2 пожарных расчета. Сотрудники противопожарной службы пояснили, что в автомобиле замкнуло устройство для зарядки аккумулятора.
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§ drakon
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13260
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.02.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Но если же всё таки появилась острая необходимость подзарядки аккумулятора,то

Я покупаю - новый.Старый - сдаю тут же.
Мне его и установят. Последний Акку я
покупал за 47 Евро... :-o
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§ лимон
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это электроплитка под двигло в район поддона картера.


но ведь ... причина возгорания ... "Сотрудники противопожарной службы пояснили, что в автомобиле замкнуло устройство для зарядки аккумулятора."
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§ Добринцофф
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5784
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Но если же всё таки появилась острая необходимость подзарядки аккумулятора,то необходимо его снять с автомобиля и заряжать на полу либо на верстаке

Сейчас и через прикуриватель можно заряжать,но я у себя перед зимой всё таки снял,подзарядил немного,ну и водички подлил.
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§ Добринцофф
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5784
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я покупаю - новый.Старый - сдаю тут же.
Мне его и установят. Последний Акку я
покупал за 47 Евро...

У вас там морозов нет,и при этом топливо хорошее по любому заведётся,а аккумы прям в супермаркетах продаются,кстаи наши вроде и не покупают их,поездят потом приходят в магаз говорят чё-то не работает и на новый меняют.
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§ лимон
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Сейчас и через прикуриватель можно заряжать


сам себя заряжает, прям вечный двигатель получается
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ваще
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
У вас там морозов нет,и при этом топливо хорошее по любому заведётся,а аккумы прям в супермаркетах продаются,кстаи наши вроде и не покупают их,поездят потом приходят в магаз говорят чё-то не работает и на новый меняют.


такую ересь написал. таких не тодько в город нельзя, в талапкер даже нельзя.
колодец он закопал. одни созидают. другие на гаваях. .в кусты ходят.

§ Добринцофф
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5784
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
колодец он закопал.

Не колодец ,а погреб.
2-шт дома за ненадобностью и один в гаражном кооперативе по необходимости так как в один прекрасный день он завалился.
Гараж долгое время был брошенный с дырявой крышей ,пока практически за бесценок не попал в мои хозяйские руки и был полностью восстановлен,но вода всё таки сделала своё дело , кирпичная кладка погреба и смотровой ямы провалилась,после чего было принято единственное верное решение засыпать его.
На всё про всё ушло 5 ЗИЛов песка и один день работы,теперь гараж есть а погреба нет.
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§ 112
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
112


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Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я вот не понял что то, он зарядку включенной оставил и ушел что ли домой?
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Бывалый
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
перед зимой всё таки снял,подзарядил немного,ну и водички подлил.

/*плАчу кровавыми слезами*/
Ты не в курсе что в зиму стоит повысить плотность электролита с 1.27 до 1.28, а не понизить, как ты, подлив водички?
Цитата:
лимон:
сам себя заряжает

Не.
Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное...
Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной...

§ Добринцофф
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5784
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты не в курсе что в зиму стоит повысить плотность электролита с 1.27 до 1.28, а не понизить, как ты, подлив водички?
:

Я то в курсе,только вот плотность надо поднимать зарядкой,а не кислотой и подлил я только то, что выкипело за лето.
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§ Добринцофф
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5784
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.02.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Не.
Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное...
Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании )))))

Если нужна небольшая подзарядка для запуска автомобиля,то проще всё таки повернуть ключ в положение ACC и воткнуть разьём в прикуриватель,но такие как ты лёгких путей не ищут ,страшно подумать как ты колёса подкачиваешь,то же по одному снимаешь и закатываешь в шиномонтаж?
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§ Dron
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.02.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной...

В любом немце прикуриватель будет активен даже при выключенном зажигании и закрытом автомобиле.
Но сгорел японец, там да, другая система.
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§ 112
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
любом немце прикуриватель будет активен даже при выключенном зажигании и закрытом автомобиле.
Но сгорел японец, там да, другая система.

У меня епошка, вроде как неактивно там, регистратор отключается же..
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§ Dron
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.02.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня епошка, вроде как неактивно там, регистратор отключается же..

Ну вот! А у меня немка и регистратор работает постоянно (подключен к прикуривателю). И это не какой нибудь косяк в электронике, это конструктивная особенность автомобиля.

[Исправлено: Dron, 06.02.2018 - 22:26]
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Бомбила 2
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 23:10
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