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§ NG.kz
Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при заключении банковских договоров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальный банк принял постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности".
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§ сайлау курманов
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2569
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с утра на моей почте вкралась новость на казахском языке ( мақтау өлең жазатын ақын Балтабек Нұрғалиевтағы бір ерекше пікірімен көзге түсті,) прочитав которую я немного в ступоре . странно что СМИ деликатно умалчивают или еще не перевели на русский язык , но содержание такова , некий гражданин предлагает учредить монархию и призывает депутатов принять соответствующие поправки к основному закону , в пример ставятся англичане и японцы , где до сих пор сидят на троне августейшие персоны .
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Гость
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...




Отправлено: 06.02.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау как переводится Ваше имя?

§ 112
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне начали где то месяца три назад звонить, типа я Алексей Петрович.
Я честно и сказал это я и я вас буду и дальше наказывать, они что то там мне угрожали месяца два подряд, я говорю я в России уже живу, гоняю туда сюда и кредиты тут в КЗ набираю..
Они злились еще сильней..
Главное когда первый раз сказал правду, что я Мереке Заканович и это мой номер, не поверили..
Потом три месяца я им по ушам тер, и ничего они сделать не могли..
Я сказал что я Робин Гут и буду всегда брать кредиты в банках и наказывать олигархические группировки и транснациональные кампании, приближенные к правительству США..
Везде буду брать кредиты по всему миру, Но пассаран, капитализьм не пройдет!
Отстали вроде..
Профайл

т
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...




Отправлено: 06.02.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я сказал что я Робин Гут и буду всегда брать кредиты в банках и наказывать олигархические группировки и транснациональные кампании, приближенные к правительству США..
Везде буду брать кредиты по всему миру, Но пассаран, капитализьм не пройдет!
Отстали вроде..



Хороший юмор! :lol: :lol: :lol:

Читатель 1
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...




Отправлено: 06.02.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"что эти цифры демонстрируют огромную проблему задолженности населения Казахстана как по банковским займам, так и по прочим видам денежных обязательств,"
А вот это уже очень тревожный "звоночек"!! И странно, что банки радуются увеличению выдачи кредитов в 2017 году...

§ 112
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
странно, что банки радуются увеличению выдачи кредитов в 2017 году...

Они радуются полученной многомиллиардной прибыли как следствие выданных кредитов..
Просрочено у лишь небольшого числа людишек..
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