112 Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при... #3





(Пользователи) Сообщений: 9267

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:33 Мне начали где то месяца три назад звонить, типа я Алексей Петрович.

Я честно и сказал это я и я вас буду и дальше наказывать, они что то там мне угрожали месяца два подряд, я говорю я в России уже живу, гоняю туда сюда и кредиты тут в КЗ набираю..

Они злились еще сильней..

Главное когда первый раз сказал правду, что я Мереке Заканович и это мой номер, не поверили..

Потом три месяца я им по ушам тер, и ничего они сделать не могли..

Я сказал что я Робин Гут и буду всегда брать кредиты в банках и наказывать олигархические группировки и транснациональные кампании, приближенные к правительству США..

Везде буду брать кредиты по всему миру, Но пассаран, капитализьм не пройдет!

Отстали вроде..