/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антимонопольный департамент по Алматы оштрафовал ТОО "2Day Telecom" (бренд Beeline) за низкую цену на услугу "Интернет дома" в городах Лисаковск и Рудный Костанайской области.
Читать новость

* Dron
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 05.02.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не думаю что это демпинг. Просто оператор решил стать дискаунтером (нормальная европейская практика), оператор предлагает цены ниже за счет бережливости, это и малый штат, невысокие заработные платы сотрудникам, аренда дешевого помещения под офис и т.д. Чем не может похвастать например единственный монополист в стране Казахтелеком с их амбициями.
Так же заходил совсем недавно на наш рынок шведский Теле2. Палок в колеса им тоже много понавтыкали. Но ни чего, компания и по сей день держит тарифы ниже конкурентов.
Профайл

§ 112
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9254
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.02.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
шведский Теле2. Пал

Так это вроде Казактелеком выкупил его тоже?
Наверно скоро и Билайн скупит..
Профайл

* Dron
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 05.02.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так это вроде Казактелеком выкупил его тоже?
Наверно скоро и Билайн скупит..

Несовсем. Произошло слияние теле2 с дочкой казахтелекома алтел, рулит всем по прежнему теле2.
https://m.forbes.kz/article/100084
Профайл

§ yeti91
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 572
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 06.02.18 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
билайн не купит -зубы посыпятся у хозяина
Профайл

§ Обликоморале
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4263
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.02.18 - 07:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это " нормальный казахстанский капитализм", дикий. :lol:
Везде цены повышают, а они тут снижать удумали.
Непорядок. Наказать.
Профайл

Бывалый
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 06.02.18 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заправщик картриджей:
метр=мб

Иди дальше картриджи заправляй.
Метр = мегабит/сек когда речь идёт о скорости передачи данных по сети.

§ юля елиссева
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.02.18 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2500 тенге за безлимитный интернет давно уже есть не только у Билайна. У "Давиона" безлимит на скорости 40mb давно уже стоит 2500 в месяц. Та же самая цена, уже 5 лет держится и у железнодорожного "Транстелекома". За что штрафанули "Билайн" вообще не понятно. Ведь они просто привели цену в соответствии с той, какая давно уже есть у конкурентов.
Профайл

кость
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 06.02.18 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотелось бы услышать комментарий тех кто в теме, ведь если мой земляк в Лисаковске платит за интернет 2500 тенге, а я за такой же самый интернет плачу 3000 тенге но уже в Кустанае??? вот и вся суть думаю, за это и наказали?

ЖЫЛБЫЛ
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 06.02.18 - 08:54
Комментарий удален модератором.

ЖЫЛБЫЛ
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 06.02.18 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Так же заходил совсем недавно на наш рынок шведский Теле2. Палок в колеса им тоже много понавтыкали. Но ни чего, компания и по сей день держит тарифы ниже конкурентов.

Цитата:
Dron:
Несовсем. Произошло слияние теле2 с дочкой казахтелекома алтел, рулит всем по прежнему теле2.

Ничем уже алтел не рулит и цены у них выше, чем у того же пчелайна

Реке
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 06.02.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:

Кто кто - казактелеком

§ 112
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9254
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЕвразСтар тоже в Рудном по 2640 тарифы..
Профайл

* Dron
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.02.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
2500 тенге за безлимитный интернет давно уже есть не только у Билайна. У "Давиона" безлимит на скорости 40mb давно уже стоит 2500 в месяц. Та же самая цена, уже 5 лет держится и у железнодорожного "Транстелекома

Казалось бы, столько операторов уже, которые предоставляют более менее высокоскоростной интернет и ни кто не заходит в Затобольск. Вся затоболовка сидит на допотопном dsl от казахтелекома.
Наверное вся загвостка в обилии частного сектора, тупо муторно и нерентабельно?

[Исправлено: Dron, 06.02.2018 - 14:15]
Профайл

* Сергей_я
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2350
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.02.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Наверное вся загвостка в обилии частного сектора, тупо муторно и нерентабельно?

скорее всего да. Никто не хочет тянуть кабель к каждому дому.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: yudjin, Сергей_я, Dron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 3
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх