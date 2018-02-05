Dron:

Так же заходил совсем недавно на наш рынок шведский Теле2. Палок в колеса им тоже много понавтыкали. Но ни чего, компания и по сей день держит тарифы ниже конкурентов.

Dron:

Несовсем. Произошло слияние теле2 с дочкой казахтелекома алтел, рулит всем по прежнему теле2.