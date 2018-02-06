112 Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах... #2





(Пользователи) Сообщений: 9254

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:25 Да уш..

Мозг, это к сожалению либо к счастью, огромная тайна для человекуса разумного..

И он, этот мозг, это подсознание, часто порой действуют независимо от самого человекуса и винить тут уш не знаю, ауру что ли..