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≡ В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах дочери и внука зверски зарезал свою жену		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах дочери и внука зверски зарезал свою жену
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое слушание состоялось 5 февраля в Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области. Несмотря на очевидность преступления, расследование длилось около 9 месяцев. Почти все это время Жакенова обследовали психиатры.
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Бывалый
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 13:07
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9254
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Мозг, это к сожалению либо к счастью, огромная тайна для человекуса разумного..
И он, этот мозг, это подсознание, часто порой действуют независимо от самого человекуса и винить тут уш не знаю, ауру что ли..
Профайл

неравнодушная
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с возрастом обостряются а не заостряются.

Народный контроль
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх,раз почувствовали с ним неладное,надо было обратится в психбольницу. Приехала бы бригада,приняли меры. А что теперь судить больного человека? Тем более не злоупотреблял спиртным.

пэтриот
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи некоторые изменяли свое поведение , особенно перед пенсией .
Ничто не вечно под луной !
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