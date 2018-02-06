Цитата: Хохол:

военный дармоед получает в разы больше , чем те же учителя и врачи , так они ещё рано выходят на пенсию , имеют льготы , ордена и звания , которыми сами себя и награждают .

Тебе , кто , не давал по этому пути пройти ? Но ты предпочёл , на работу , к 8 или к 9 являться , а в 17 или 18 домой бежать иметь два выходных . Зачем тебе суточные наряды , караулы , оставаться ответственным по подразделению ( это когда , после службы не домой , а в части остаёшься , а на следующий день , тебя только часиков в 16 домой отпускают ). Это только в штабах и управлениях , а так же научных учреждениях , служили с 9 до 18 с двумя выходными , но и там авралы случались . Про бытовые условия , можно и умолчать . Собственно логикой и законами мирного времени , не объяснить происходящее в военное время или приравненных к ним различных конфликтах .