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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.02.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
эт паразиты на теле страны

Хохол, вам надо обязательно все это пережить? Что бы отдавать остаток жизни все свои деньги на содержание армии? Было объявлено перемирие. Части отправились на кратковременный отдых. Под утро была объявлена тревога. Всех кинули в грузовики и БТРы. Техника развивала максимальную скорость. Но мы опоздали. С другой стороны деревушки в горы уходил караван из машин бандитов, награбленных добром несчастных жителей. Скотиной, живой и подстреленной. С заложниками, которые они будут продавать, выменивать и убивать. Удалось захватить и уничтожить на месте лишь небольшую часть банды. Увиденное, заставило поседеть многих опытных бойцов. Приехала специальная комиссия белокасочников. Зафиксировала злодейства бандитов. Банда зашла в деревню вечером. В каждый дом заходили по несколько бандитов. Одни искали и грузили ценные вещи. Другие врывались в комнаты, и целенаправлено убивали женщин и детей. Потом устраивали спектакль в поиске спрятавшегося хозяйна и его сыновей. Находили в погребах, банях, сараях. Выволакивали наружу. Резали как скотину, кастрировали все органы . Повезло тем, кто просто схлопотал пулю. Вера у них была у другая, чем у бандитов. Жили они зажиточно. Армия была символическая. Никто даже не догадывался, что сосед решил поживиться на всем готовом.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9254
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Китай высказался, не я, что устаревший металлоллом, который пытается Россия использовать в небе над Сирией, не отвечает требованиям ведения современных войн..
Су 25 крайне уязвим от всех там пзрк и еще чего то..
Что, выходит сами послали пилота на верную смерть на устаревшем оборудовании?
Теперь пытаются замолевать это, громче крича о совсем другом и не смотря в корень проблемы..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9254
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше на конях с шашками Сталин посылал советских крестьян на борьбу с немецкими танками..
Герои они?
Нет, миллионы погибших их вообще не учтены никоим образом..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4263
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А ответа нет и быть не может

Ну да, тебе виднее, чем кому бы то не было.
Столько пафоса, а на выходе получился пшик.
Смотрю пацифистом заделался?
Что бы спокойно жить и мирно трудится, нужно сначала это право защитить.
Тебе это не знакомо, печаль.
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.02.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
военный дармоед получает в разы больше , чем те же учителя и врачи , так они ещё рано выходят на пенсию , имеют льготы , ордена и звания , которыми сами себя и награждают .

Тебе , кто , не давал по этому пути пройти ? Но ты предпочёл , на работу , к 8 или к 9 являться , а в 17 или 18 домой бежать иметь два выходных . Зачем тебе суточные наряды , караулы , оставаться ответственным по подразделению ( это когда , после службы не домой , а в части остаёшься , а на следующий день , тебя только часиков в 16 домой отпускают ). Это только в штабах и управлениях , а так же научных учреждениях , служили с 9 до 18 с двумя выходными , но и там авралы случались . Про бытовые условия , можно и умолчать . Собственно логикой и законами мирного времени , не объяснить происходящее в военное время или приравненных к ним различных конфликтах .

;-)
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Во второй мировой участвовало 62 государства из 73 существующих на тот момент

ты читать то умеешь? Не можешь отличить участвовал - "жертва" и боролся против - за освобождение? Похвально пиши дальше. Думай прежде, что пишешь.

;-)
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украина вот тоже "участвует" как бы в евросоюзе, как в анекдоте. как и ты тут на форуме

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что бы спокойно жить и мирно трудится, нужно сначала это право защитить.

А кто с этим спорит ? Защита в пределах своих границ ни кем и ни когда не осуждалась . Осуждались всегда захваты , набеги и прочие военные авантюры за пределами своего родного государства . Цитата:
;-):
ты читать то умеешь?

Да , поэтому и привёл данные с Википедии , а ты думал я сам это сочинил ? Цитата:
;-):
Не можешь отличить участвовал - "жертва" и боролся против - за освобождение?

А как ты смог отличить ? И разве "жертва" совсем не участвовала в борьбе за освобождение ? В твоём понимании "жертвы" тупо наблюдали , когда кончиться весь этот цирк ?
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