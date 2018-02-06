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§ Обликоморале
Новости сайта и форума
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4263
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.02.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
За рога зацепилась...

Да хватит уже свою жизнь, проецировать на других ...
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* Rexyn
Re: Новости сайта и форума
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 06.02.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Господа айтишники, почему не могу сменить аватарку? Хочу снять шапку,не снимается


Размер и вес файла не превышает ограничения?

[Исправлено: Rexyn, 06.02.2018 - 10:45]
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§ kbkz1980
Re: Новости сайта и форума
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3505
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.02.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
За рога зацепилась...

:lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Новости сайта и форума
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4263
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Не превышает.
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Бывалый
Re: Новости сайта и форума




Отправлено: 06.02.18 - 13:46
Комментарий удален модератором.

* Rexyn
Re: Новости сайта и форума
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 2
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 06.02.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не превышает.

Попробуйте почистить кэш браузера и куки.
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