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§ NG.kz
Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут штрафовать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В письме, подписанном руководителем управления образования Костанайской области Батимой Даумовой, сообщается о необходимости соблюдения требований единой школьной формы. Иначе - предупреждение, либо штраф.
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Народный контроль
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...




Отправлено: 06.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это будет по доносу директора школы? Или какие то рейды по школам будут?И кто именно будет "Истцом"? Потом придётся судебным приказом оформлять большое количество штрафов?

§ vbn
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 941
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 06.02.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ясно
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