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§ NG.kz
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил очевидец, пожарные вскрыли один из гаражей в кооперативе "Рубин", на месте работали 2 пожарных расчета. Сотрудники противопожарной службы пояснили, что в автомобиле замкнуло устройство для зарядки аккумулятора.
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Бывалый
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в автомобиле замкнуло устройство для зарядки аккумулятора.

Вам это часом не кандидат технических наук из СХИ г-н Савельев подсказал? ))))
В составе автомобиля нет устройства для зарядки аккумулятора...
Точнее оно есть, называется генератором, и практически никогда не загорается...
А устройство для зарядки, которое загорелось - оно в гараже, а не в автомобиле...

Народный контроль
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть безопасные принудительные обогреватели охлаждающей жидкости на разные мощности с защитой от перегрузки в сети. к ним есть таймер времени включения.настроил по времени,к приходу водителя машина готова к пуску.

KCT
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Есть безопасные принудительные обогреватели охлаждающей жидкости на разные мощности

А теперь хотелось бы узнать, каким образом они могут зарядить аккумулятор?))))

Бугагалый
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А устройство для зарядки, которое загорелось - оно в гараже, а не в автомобиле...

А в автомобиль его положить нельзя? В салон, в багажник, под капот? :lol:

Бывалый
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бугагалый:
А в автомобиль его положить нельзя? В салон, в багажник, под капот?

Можно.
А он из-за этого станет в составе автомобиля?
Или он, в багажнике лежа, будет включен в сеть? (зачем, если проще его держать на полу или на верстаке)

§ 112
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
112


(Пользователи)
Сообщений: 9254
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сюрф дизельный стоит.
Там два аккумулятора вроде..
Заряжай не хочу..
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Аннимоус
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая разница, звучит то красиво))))))

Бугагалый
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Можно.
А он из-за этого станет в составе автомобиля?
Или он, в багажнике лежа, будет включен в сеть? (зачем, если проще его держать на полу или на верстаке)

Он из-за этого станет зарядным устройством в автомобиле, который лежа в багажнике, был включенным в сеть. (Патамушта патамушта)

Народный контроль
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KCT:
А теперь хотелось бы узнать, каким образом они могут зарядить аккумулятор?))))

Для мужчин которые в общем носят только штаны, сообщаю что теплый двигатель на много легче запускается! Но если же всё таки появилась острая необходимость подзарядки аккумулятора,то необходимо его снять с автомобиля и заряжать на полу либо на верстаке.При этом предпринять все меры противопожарной безопасности. дабы собственная лень приводит к потере имущества. Потом локоток будет близок но ты его не укусишь!

вларывлаор
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый! вы такой бывалый!!! только в чём бывалый-то?

"...замкнуло устройство для зарядки аккумулятора. ....в моторном отсеке. (которое там просто находилось) ...вероятность возгорания повышается, так как не все автовладельцы следят за техническим состоянием своих машин. Надо смотреть, чтобы нигде не подтекало масло или бензин..."

И "г-н Савельев кандидатом технических наук" не является. :-P

Бывалый
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания




Отправлено: 06.02.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бугагалый:
лежа в багажнике, был включенным в сеть.

А что он там делал включенный - в багажнике-то?
Аккум-то в легковых стоит либо под капотом, либо под задним диваном.
Логично, если заряжать аккум не снимая с авто, поставить зарядное на пол - либо перед мордой, либо возле левой задней двери...
Но - в багажник-то занафуя?

§ Shura
Re: Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Shura


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 11.12.08
Отправлено: 06.02.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономия наше все, до последнего тянут.... Купи аккумулятор за 15 тыс тенге, нет, теперь восстанавливай авто. Во много раз дороже. Скупой платит дважды.... Но владельца по человечески жаль.
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