Цитата: KCT:

А теперь хотелось бы узнать, каким образом они могут зарядить аккумулятор?))))

Для мужчин которые в общем носят только штаны, сообщаю что теплый двигатель на много легче запускается! Но если же всё таки появилась острая необходимость подзарядки аккумулятора,то необходимо его снять с автомобиля и заряжать на полу либо на верстаке.При этом предпринять все меры противопожарной безопасности. дабы собственная лень приводит к потере имущества. Потом локоток будет близок но ты его не укусишь!