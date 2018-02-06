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§ NG.kz
Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет увидеть в прямом эфире "НГ"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отчетные встречи акимов городов и районов с населением длятся в Костанайской области с 29 января. "НГ" старается транслировать эти встречи с жителями в прямом эфире.
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* yudjin
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5082
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая редакция, а можно трансляцию через ютуб вести? ... на компе инстаграмм чё-то не показывает видео... а сходить прям не получается.
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Народный контроль
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на компе инстаграмм чё-то не показывает видео... а сходить прям не получается.

Почему не показывает? Смотреть значить время есть а сходить времени нет. Может быть простая банальная трусость не позволяет ?Сидеть диванным троллем куда проще,обливать из за угла.

§ 112
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9254
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Может быть простая банальная трусость не позволяет ?Сидеть диванным троллем куда проще,обливать из за угла.

Ну..
Одын нол, как всегда, у уида и слов то нет..
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* yudjin
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5082
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну..

сам с собой разговариваешь, Заканыч?

Цитата:
Народный контроль:

а не твоё, собачье дело... почему я не могу туда пойти. В отличие от тебя раболепная нурлыкунка радеющая за тауелсиздыкцию улиц, я в акимат на слушания по переименованию ходил.
А смотреть там не на кого... слушать буду
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