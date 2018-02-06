yudjin Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5082

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:21 Цитата: 112:

Ну..

сам с собой разговариваешь, Заканыч?



Цитата: Народный контроль:



а не твоё, собачье дело... почему я не могу туда пойти. В отличие от тебя раболепная нурлыкунка радеющая за тауелсиздыкцию улиц, я в акимат на слушания по переименованию ходил.

А смотреть там не на кого... слушать буду