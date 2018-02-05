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§ NG.kz
Полная антисанитария возле поликлиники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полная антисанитария! 9 мкрн, 4 поликлиника, вот такой беспорядок! Огромная гора мусорных пакетов лежит там уже как минимум полторы недели.
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§ Вася Картошкин
Re: Полная антисанитария возле поликлиники
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 05.02.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет денег у них на вывоз мусора БЮДЖЕТНИКИ же они.
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димон
Re: Полная антисанитария возле поликлиники




Отправлено: 05.02.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно есть там в куче ватно-марлевые повязки с гноем, и кровью?? чёта судя по коментам по. всем

§ Серый волк
Re: Полная антисанитария возле поликлиники
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.02.18 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но такими темпами мусор и до лета долежит! Потом собаки бездомные растащат, а в пакетах использованные медицинские отходы! Это небезопасно!

Ура! Свершилось! Благодаря инновационной научной программе "Кокыс-1" впервые со времён собак-космонавтов Белки и Стрелки, удалось вывести перелётных собах, которые на зиму улетают с утками в теплые края и возвращаются к лету! :lol:

Предлагаю продолжить наблюдение и расширить эксперимент! :lol:



[Исправлено: Серый волк, 05.02.2018 - 22:32]
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