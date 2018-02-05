Цитата: но такими темпами мусор и до лета долежит! Потом собаки бездомные растащат, а в пакетах использованные медицинские отходы! Это небезопасно!

Ура! Свершилось! Благодаря инновационной научной программе "Кокыс-1" впервые со времён собак-космонавтов Белки и Стрелки, удалось вывести перелётных собах, которые на зиму улетают с утками в теплые края и возвращаются к лету!



Предлагаю продолжить наблюдение и расширить эксперимент!







[Исправлено: Серый волк, 05.02.2018 - 22:32]