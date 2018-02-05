Добринцофф Re: В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5779

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:52 Для меня так и останется загадкой,почему плановый ремонт подстанций надо делать посреди зимы,когда у всего частного сектора котлы от электричества работают,а канализационный коллектор по каирбекова прокладывать в самые морозы,вот когда -30 стукнуло они там полога натянули,бетон замесили,по теплу не судьба видно.