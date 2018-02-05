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§ NG.kz
В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акимата Костаная опубликовала план работ горэлектросети с 6 по 15 февраля с отключением потребителей частного сектора и спального районов. Без света на 7 часов будут оставаться жилые дома и предприятия.
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§ Сыкымы
Re: В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 05.02.18 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 января вроде уже прошло :lol:
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§ Добринцофф
Re: В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5779
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для меня так и останется загадкой,почему плановый ремонт подстанций надо делать посреди зимы,когда у всего частного сектора котлы от электричества работают,а канализационный коллектор по каирбекова прокладывать в самые морозы,вот когда -30 стукнуло они там полога натянули,бетон замесили,по теплу не судьба видно.
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Гость
В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях




Отправлено: 06.02.18 - 00:16
Комментарий проходит проверку.

§ Серый волк
Re: В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.02.18 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Для меня так и останется загадкой,почему плановый ремонт подстанций надо делать посреди зимы,

Так у маразма мех более пушистый! :lol:
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