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§ NG.kz
Жители костанайского дома в 9 мкрн задыхаются от запаха канализации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 мкрн, дом 8. Жители задыхаются от вони в квартирах. Отвратительный запах достигает 9 этажа. В подвалах стоит вода. В итоге антисанитария и куча проблем, которые никак не решаются.
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§ Добринцофф
Re: Жители костанайского дома в 9 мкрн задыхаются от запаха...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5779
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда ЗТБ присвоят статус города,я то-же на коммунальные проблемы буду в НГ жаловаться,а так крыша бежит в пятиэтажке ,друзей позвал, швы промазали ,бикростом проклеили и не бежит.Воняло в подъезде,оказалось крышку ревизии когда канализацию чистили забыли на место поставить,поставил не воняет.Деревня есть деревня всё сам,скорее бы уже городом стать.
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Народный контроль
Re: Жители костанайского дома в 9 мкрн задыхаются от запаха...




Отправлено: 05.02.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не нравиться обслуживание вашего ПКСК? Согласно Закона О жилищных отношениях,имеете право поменять обслуживающую ваш дом организацию.Или другую форму управления ИП,ТОО. Жаловаться на ПКСК бессмысленно!

§ Сергей_я
Re: Жители костанайского дома в 9 мкрн задыхаются от запаха...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2349
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.02.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Не нравиться обслуживание вашего ПКСК?

абы ляпнуть? Видео то хоть смотрели?
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§ Серый волк
Re: Жители костанайского дома в 9 мкрн задыхаются от запаха...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.02.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот когда ЗТБ присвоят статус города,я то-же на коммунальные проблемы буду в НГ жаловаться,

Открою вам страшную тайну Черепахи Затобортиллы!
НГ областной ёженедельник!
И жаловаться в него уже можно!

Только обязательно при назначении всех восьми улиц асфальта городом не забудьте перехватить инициативу и превентивно переономастить в историческое название!
Самодуринск - это должно звучать гордо!
А то шапокляк-чекушка уже поди зуб точит, чтоб в Тауелсиздыкинск переименовать с нечитаемым шрифтом написания. Улица то этого непойми чего прямя туда идёт. :lol:
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