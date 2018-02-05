Цитата: Добринцофф:

Вот когда ЗТБ присвоят статус города,я то-же на коммунальные проблемы буду в НГ жаловаться,

Открою вам страшную тайну Черепахи Затобортиллы!

НГ областной ёженедельник!

И жаловаться в него уже можно!



Только обязательно при назначении всех восьми улиц асфальта городом не забудьте перехватить инициативу и превентивно переономастить в историческое название!

Самодуринск - это должно звучать гордо!

А то шапокляк-чекушка уже поди зуб точит, чтоб в Тауелсиздыкинск переименовать с нечитаемым шрифтом написания. Улица то этого непойми чего прямя туда идёт.