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§ NG.kz
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде ничего особенного не происходит. Вялотекущая жизнь маленького города. Но в ней столько самой жизни! А ещё улыбок и простоты в лучшем смысле этого слова. И телефоны. Их будто нет ни у кого.
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§ Vital
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хохол. Да у нее уже такая не первая статья. Она вроде нашего Марика. Типа смотрите вот я в гдр, вот я с пугачевой,вот я на концерте у уральских пельменей,вот я в венеции,. Она ужемного лет из своих статей сделала типа инстанграма.
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Все просто
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
И не зависит напрямую доброжелательность и человечность , от того богат человек или беден .

Истину говоришь хохол, я даже засомневался - ты ли это. Откуда в тебе столько справедливости и благородства?. Неужели просветление?

Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Неужели просветление?

Да.
У тебя.
Наконец-то.
Хотя бы раз.
В кои-то веки.

Все просто
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Да.
У тебя.
Наконец-то.
Хотя бы раз.
В кои-то веки.

Ну без тебя то, здесь ну ни как. Почешись оратор.

ваще
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 16:45
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 16:46
Комментарий удален модератором.

неан
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 16:52
Комментарий удален модератором.

"фанатка"
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 16:56
Комментарий удален модератором.

Далекий
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну ты понимаешь, да, что это значит - там с уровнем преступности не совсем шоколадно...

А на Наримановке, выходит, преступность нулевая, ловить некого, партулировать не надо, поэтому и заборы... Это ж надо так уметь очевидные вещи на изнанку выворачивать.

Наталья
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитала комментарии и поняла, что права Ирина. У нас люди какие-то злые. Даже друг друга в соцсетях стараются унизить, да кольнуть побольнее. Зачем? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Уверена, что нет.
А статья прекрасная. Очень нравится читать мнения автора. Интересные размышления и выводы. А главное - грамотные. Продолжайте в том же духе!

§ elektron
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.02.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наталья:
Почитала комментарии и поняла, что права Ирина. У нас люди какие-то злые. Даже друг друга в соцсетях стараются унизить, да кольнуть побольнее. Зачем? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Уверена, что нет.

Абсолютно согласен, Vital тоже уже об этом писал. Но таковы реалии. А автору респект, желательно, что б и на бумаге отпечатали. Не повредит некоторым

[Исправлено: elektron, 05.02.2018 - 19:11]
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§ elektron
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.02.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

к твоему анекдоту история одна вспомнилась, не моя:

Так получается, что почти все истории я вспоминаю по ассоциации. Эта — не исключение. "Обсуждалки" в форуме натолкнули...
Как-то раз стояли с приятелем в очереди за кофе в институтском буфете. Было лет по 18-19. Болтали "за жись" — семинар по сопромату, курсовик по начерталке, суровая преподша по "Истории КПСС", поход на двух яхтах по заливу в ближайшие выходные в качестве "закрытия сезона", рок-концерт какой-то, уже точно не помню, и так далее... Очередь долго шла. Буфетчица почему-то злая была и гавкала на всех подряд. Подошла моя очередь:
— Маленький двойной, пожалуйста.
Буфетчица мрачно начала делать кофе. Потом буквально швырнула его на прилавок. Говорю ей как можно добродушнее:
— Спасибо! А можно сдачу?
Чего-то бурча под нос и заново закипая, отсчитала и швырнула сдачу. Скорее рефлекторно, а также чтобы ее хоть как-то успокоить, еще более доброжелательным и даже немного убаюкивающим тоном говорю:
— Спасибо. Извините, а где тут у вас сахар и салфетки? . . /салфетки, ложечка и сахар правда были нужны, а не для стеба какого-нибудь/
Что тут началось! Крик, ор, ругань. И никакой конкретики, в чем именно я перед ней провинился. Стою, слегка улыбаясь, и, заинтересовавшись, жду развития событий. Все-таки, людей изучать — для меня интереснее всего...
Тут приятель-однокурсник, выждав когда эта раскрасневшаяся мадам взяла паузу на дыхание, вставляет фразу, вкрадчиво спрашивает ее. Так уча-а-астливо-участливо:
— Ножницы дать?
— ... ? ... — Буфетчица аж поперхнулась от неожиданности и удивления. Потом все-таки спросила — Зачем? ?
— А Вы НОЖНИЦАМИ, НОЖНИЦАМИ ЕГО! ! А то ишь чо удумал, гаденыш, — вежливо разговаривать!
Вот тут вся очередь и легла...
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§ Серый волк
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.02.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тупые! :-)
Они продолжают тут пыхтеть! :-)
Как тяжела жизнь сайтовых проституток Астаны и акимата очень хорошо чувствуется даже по их анекдотам!
Отоваривают регулярно в автобусах поди, несмотря на прошедшее ЭКСПО.

Я вчера для него коврик нашел! В французском магазине на Красносельской Leroy Merlin
https://leroymerlin.ru/
Коврик так и называется ЭКСПО!
:lol:
Специально для сайтовых проститутов наверное выпускается! (оценочное мнение)
Хозяева их могут содержать на этом коврике при системнике с которого они на сайтах гадят!
:lol: :lol: :lol:

:lol:
Ну тупые! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 05.02.2018 - 22:16]
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Гость
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 06.02.18 - 01:11
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