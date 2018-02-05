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§ NG.kz
Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные маршруты» пассажирских автобусов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские просят владельцев маршрутов автобусов не скупиться на установку камер видеонаблюдения. В полиции считают, что «при наличии технических средств воры-карманники откажутся от своих криминальных намерений».
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позор юджина
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 14:43
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы их сами всех знаите поименно. Всех выпустили по удо. Кстати где инфа про квартирные кражи? Их в сутки с десяток происходит.
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ША-ХИ-НЯ
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ложите деньги в бюстгалтер и вас никто не обкрадет,,он же не самоубийца,,))))

Народный контроль
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 16:09
Комментарий удален модератором.

ЮКА
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карманники работают в переполненных автобусах, добавьте количество автобусов в час пик, чтоб карманникам не было возможности прижаться и все будет нормально.

§ Vital
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:

А может по шапке лучше надовать местным участковым , ппсникам а то они прикормились на дорогах , семечки пешеходы и т.д. Карманика в три секунды можно вычислить. Нужно только захотеть.
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§ Vital
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может они и не сильно напрягаются. Время только терять на них , их все равно через полгода выпускают на день рождения дедушки или столицы.. Вот и обращаются к людям.поймают посадим, не поймают да и фиг с ним.
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§ Серый волк
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.02.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карманные кражи в общественном транспорте прекращаются не тогда, когда полисяйское насяльство осваивает с установщикаими камер баблосы, организуя очередное освоячиваение и палкостат в глупые отчёты!
Только слепые могут не видеть, что люки с колодцев крадут крышуемые полицейскими утырки, которых никогда не находят как и большие такие люки. Наркоту барыжат подконтрольные полисяям структуры и этих карманников рассаживают скорее всего если не прямо из полицейских мафынок, то под их крышей.
Есть такой чудный город Сочи, в самом коррумпированном Кущевкодарском крае, где именно так и происходит.
Всё обклеено на тему борьбы с карманниками, но каждый житель знает, что в каждом автобусе из Олимпийского парка едет посаженный полицаем карманник. И видеокамеры там освоены, но ничего невидят. :lol: То есть видят только то, что нужно в данный момент полиции Сочи. :lol:
Бизнес контролирует, а то вдруго кто-то из работающих не донесёт до полицейского общака.
Купите им камеры, а то они не знают, обувают ли их подопечные и может быть себе в карман больше кладут.
:lol:
Про люки они в разделе "люкокрадство" проичтать могут в газете, чтоб их не обули!
А в автобусе только камеры помогут контролировать процесс добывания полезных ископаемых. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 05.02.2018 - 21:31]
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