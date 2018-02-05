Серый волк Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9397

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:20 Карманные кражи в общественном транспорте прекращаются не тогда, когда полисяйское насяльство осваивает с установщикаими камер баблосы, организуя очередное освоячиваение и палкостат в глупые отчёты!

Только слепые могут не видеть, что люки с колодцев крадут крышуемые полицейскими утырки, которых никогда не находят как и большие такие люки. Наркоту барыжат подконтрольные полисяям структуры и этих карманников рассаживают скорее всего если не прямо из полицейских мафынок, то под их крышей.

Есть такой чудный город Сочи, в самом коррумпированном Кущевкодарском крае, где именно так и происходит.

Всё обклеено на тему борьбы с карманниками, но каждый житель знает, что в каждом автобусе из Олимпийского парка едет посаженный полицаем карманник. И видеокамеры там освоены, но ничего невидят. То есть видят только то, что нужно в данный момент полиции Сочи.

Бизнес контролирует, а то вдруго кто-то из работающих не донесёт до полицейского общака.

Купите им камеры, а то они не знают, обувают ли их подопечные и может быть себе в карман больше кладут.



Про люки они в разделе "люкокрадство" проичтать могут в газете, чтоб их не обули!

А в автобусе только камеры помогут контролировать процесс добывания полезных ископаемых.



[Исправлено: Серый волк, 05.02.2018 - 21:31]