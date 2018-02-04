elektron Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь #71





(Полноправные пользователи) Сообщений: 830

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:39 Цитата: Бывалый:



к твоему анекдоту история одна вспомнилась, не моя:



Так получается, что почти все истории я вспоминаю по ассоциации. Эта — не исключение. "Обсуждалки" в форуме натолкнули...

Как-то раз стояли с приятелем в очереди за кофе в институтском буфете. Было лет по 18-19. Болтали "за жись" — семинар по сопромату, курсовик по начерталке, суровая преподша по "Истории КПСС", поход на двух яхтах по заливу в ближайшие выходные в качестве "закрытия сезона", рок-концерт какой-то, уже точно не помню, и так далее... Очередь долго шла. Буфетчица почему-то злая была и гавкала на всех подряд. Подошла моя очередь:

— Маленький двойной, пожалуйста.

Буфетчица мрачно начала делать кофе. Потом буквально швырнула его на прилавок. Говорю ей как можно добродушнее:

— Спасибо! А можно сдачу?

Чего-то бурча под нос и заново закипая, отсчитала и швырнула сдачу. Скорее рефлекторно, а также чтобы ее хоть как-то успокоить, еще более доброжелательным и даже немного убаюкивающим тоном говорю:

— Спасибо. Извините, а где тут у вас сахар и салфетки? . . /салфетки, ложечка и сахар правда были нужны, а не для стеба какого-нибудь/

Что тут началось! Крик, ор, ругань. И никакой конкретики, в чем именно я перед ней провинился. Стою, слегка улыбаясь, и, заинтересовавшись, жду развития событий. Все-таки, людей изучать — для меня интереснее всего...

Тут приятель-однокурсник, выждав когда эта раскрасневшаяся мадам взяла паузу на дыхание, вставляет фразу, вкрадчиво спрашивает ее. Так уча-а-астливо-участливо:

— Ножницы дать?

— ... ? ... — Буфетчица аж поперхнулась от неожиданности и удивления. Потом все-таки спросила — Зачем? ?

— А Вы НОЖНИЦАМИ, НОЖНИЦАМИ ЕГО! ! А то ишь чо удумал, гаденыш, — вежливо разговаривать!

Вот тут вся очередь и легла...