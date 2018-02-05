elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9763





(Полноправные пользователи) Сообщений: 830

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:12 Не буду о подлинности, но в моей школьной программе этого не было. Преподаватель по НВП сам и вторую мировую и советско-японскую прошёл. В таком случае:

"8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 по московскому времени) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и Кригсмарине адмирал фон Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от Дёница, подписали ещё один акт о капитуляции, который также вступал в силу 9 мая в 01:01 по московскому времени.



Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Война с Германией была окончена де-юре 25 января 1955 года принятием Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего решения."



Можно к крещенским морозам привязать

Да и писал же, сохраняю право иметь своё мнение по данному поводу. Источников много, а я один

Пусть хоть 31 февраля будет



[Исправлено: elektron, 05.02.2018 - 18:18]