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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 651 из 651«1...649650651
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.02.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько в Афгане погибло наших, тоже воевали за арабов и их наркотские плантации, всем плевать..
Сколько наших погибло в борьбе с немцами, плевать, округлили до миллионов и ладно, миллион туда миллион сюда, ничего страшного..
А тут вопят на весь мир..
Это не наша война это во первых, это война за бизнес, которую ведут наемники, за бизнес олигархических структур, которые совокупились с бизнесом арабов или кого то там..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.02.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
с 2010 года,

Нам ещё в школе, в 90-х рассказывали про окончании 2 мировой. Ты зря так. Изучи вопрос.
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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 05.02.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Японци то тут причём? кто их приписал к участию второй мировой?

Дааа , и электрон ещё встревает в обсуждении таких тем ? Вторая мировая для тебя ограничивается войной СССР с Германией ? Англия , США , Япония не принимали в этом ни какого участия ?

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нам ещё в школе, в 90-х рассказывали про окончании 2 мировой. Ты зря так. Изучи вопрос.

А нам в 80-ых и про вторую мировую и про японскую отдельно. Сколько поколений выросло то уже? Думаю спор не о чём, дискуссии не получится. Каждому своё. Раз так есть, то так есть. Ничего не изменишь...
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.02.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
нам в 80-ых и про вторую мировую и про японскую отдельно

Скорее, про великую отечественную и советско-японскую. А в сумме это вторая мировая. С японцами не только же СССР воевал. На Хиросиму и Нагасаки не союз сбросил бомбы.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Дааа , и электрон ещё встревает в обсуждении таких тем ? Вторая мировая для тебя ограничивается войной СССР с Германией ? Англия , США , Япония не принимали в этом ни какого участия ?

Встреваешь это ты. А мы обсуждаем. И да я несмотря на подписанное Путиным постановление о внесении изменений от 2010-го года так и буду считать. Это моё право.
А насчёт войн, если сам не в состоянии, пожалуйста:

http://www.news-usa.ru/skolko-vojn-razvyazali-ssha-za-svoyu-istoriyu.html
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее, про великую отечественную и советско-японскую

совершенно верно Янгович :lol:
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На Хиросиму и Нагасаки не союз сбросил бомбы.

Кстати тоже беспрецедентный поступок, использование ядерного оружия против страны не имеющей подобного оружия. С КНДР, что то они себе этого не позволяют.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
С японцами не только же СССР воевал.

Согласен, но начало было фашистской Германией положено, логично и окончание с победой над ней тоже. Но это лично моё мнение
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.02.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
логично и окончание с победой над ней тоже. Но это лично моё мнение

Барабанная дробь....
Учебник по новейшей истории для 10 класса 83 г. В.
Screenshot_2018_02_05_22_37_44_808_org_ebookdroid.png
Полностью учебник можно скачать здесь :
https://sheba.spb.ru/shkola/ist10-new-1983.htm

[Исправлено: Victor Yang, 05.02.2018 - 22:54]
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это не читаемоЦитата:
Victor Yang:

:-x
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.02.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это не

А так?
https://www.radikal.kz/image/34z
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду о подлинности, но в моей школьной программе этого не было. Преподаватель по НВП сам и вторую мировую и советско-японскую прошёл. В таком случае:
"8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 по московскому времени) генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и Кригсмарине адмирал фон Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от Дёница, подписали ещё один акт о капитуляции, который также вступал в силу 9 мая в 01:01 по московскому времени.

Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны. Война с Германией была окончена де-юре 25 января 1955 года принятием Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего решения."
;-)
Можно к крещенским морозам привязать :lol:
Да и писал же, сохраняю право иметь своё мнение по данному поводу. Источников много, а я один ;-)
Пусть хоть 31 февраля будет :-P

[Исправлено: elektron, 05.02.2018 - 18:18]
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 мая утром вышел приказ Верховного Главнокомандующего (И. В. Сталина) за номером 369[9]:



ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
По войскам Красной Армии
и Военно-Морскому Флоту

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин
9 мая 1945 года
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.02.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще то я об этом парне хотел сказать, Герое России посмертно
http://www.mk.ru/photo/gallery/13942-235998.html

[Исправлено: elektron, 05.02.2018 - 18:42]
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