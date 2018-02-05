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§ NG.kz
Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антимонопольный департамент по Алматы оштрафовал ТОО "2Day Telecom" (бренд Beeline) за низкую цену на услугу "Интернет дома" в городах Лисаковск и Рудный Костанайской области.
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§ Сергей_я
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2348
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТОО "2Day Telecom" привлечен к ответственности, с наложением штрафа в размере 38 250 тенге, и конфискацией монопольного дохода в размере 765 000 тенге.

Что такое 765 тыс. тг для такой компании? Это их 30 секундная выручка за день. Может и 10тисекундная.
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