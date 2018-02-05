Сергей_я Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2348

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:57 Цитата: ТОО "2Day Telecom" привлечен к ответственности, с наложением штрафа в размере 38 250 тенге, и конфискацией монопольного дохода в размере 765 000 тенге.

Что такое 765 тыс. тг для такой компании? Это их 30 секундная выручка за день. Может и 10тисекундная.