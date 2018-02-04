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Далекий:
Товарищ, бывший Костанаец, прожил какое-то время в Германии, и однажды вернувшись в родной Костанай, заговорил со среднестатистической продавщицей в продуктовом магазине, так так делает это всегда: Доброе утро, приятный день, бла-бла, поинтересовался насчет настроения, на что услашал в ответ среднестатистическое Гав-Гав, Гав-Гав-Гав, и что-то нецензурное в конце..
Что там говорить, люди у нас суровые и менталитет другой, сын рассказывал, у них произошел такой случай, выпускник какого то западного вуза по программе болашак, решил начать деятельность с низовых структур для того что бы адаптироваться к местным условиям, при чем проходил практику на зарубежных предприятиях, наши посадили его на прием граждан, так на него поступила жалоба через головную организацию, после чего была проведено служебное расследование, просмотрели аудиовидеозапись, (сейчас во всех госорганах ведется запись) и что они видят, сотрудник по всем правилам западной этики, разъяснил, Закон, и отказал ему так как его требования были безосновательными, и все это тактично и с улыбочкой, а посетитель в свою очередь не понял что это отказ, ждет исполнения его требовании, а они не исполняются, вот и пишет жалобу, при чем в жалобе рекомендует направить сотрудника к психиатору, так как он постоянно улыбался.