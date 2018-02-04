Цитата: Vital:

Может молодые нурлыкуны и незнают. Ну при ссср ,люди ключи от дома под коврик ложили не боясь. Дружили с соседями. Не лживой европейской улыбкой а настоящая дружба была. И окна без решеток были и заборов 3 метровых небыло... И т.д много чего. Уже сто раз в принципе обсуждалось

Дорогой мой я родился и вырос в деревне, у нас было многонациональное село, Казахи, Немцы, Русские, Украинцы, Поляки, Белорусы, ты прав двери не запирали, даже у некоторых не было замков, так как воровать было нечего, все жили одинаково, как то был курьезны случай, к одним из Казахской семье приехали родственники, делать Бата, то есть приехать по случаю смерти родственника, так как не успели приехать на похороны, у нас принято привезти барана, муки, прочитать молитву по покойнику, сказать соболезнование, у нас в поселке были стандартные совхозные дома, у всех в доме стандартная быткомбинатовская мебель, в зале телевизор, радиопроиграватель, сервант на полу палас, диван два кресла на кухне газплита, алюминиевая посуда, холодильник, как всегда в поселке в рабочее время только старики и дети и вот эти родственники перепутав дома вошли в один дом расположились на полу в зале, женщины пошли готовить мясо на кухню, а старики начали читать молитву, вокруг бегают дети разной национальности с удивлением наблюдая за ритуалом, женщинам, что то надо было взять в холодильнике и здесь они заметили что в холодильнике отваренная свиная голова и только тогда поняли что это не тот дом, потом еще долго весь поселок вспоминал это.