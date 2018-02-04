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§ NG.kz
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде ничего особенного не происходит. Вялотекущая жизнь маленького города. Но в ней столько самой жизни! А ещё улыбок и простоты в лучшем смысле этого слова. И телефоны. Их будто нет ни у кого.
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шанхай уральский
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 12:05
Комментарий удален модератором.

шанхай уральский
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вялотекущая жизнь маленького города, у нее это наследственный синдром "маленького" города.

Далекий
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что там отсутствие занавесок на окнах по сравнению с отсутствием заборов в частном секторе, ни между соседями, ни к дороге, ни сзади дома. Никаких заборов, вообще. Для меня это было шоком. Представьте, к примеру, Наримановку, частный сектор, без единого забора. А никогда не запираемые входные двери и ключи в замках зажигания как вам? Сам бы не видел - не поверил бы...

ss
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да мы их победили!? вот они и улыбаются (типа кто кого то победил)! иду вот сейчас в туалет! на улице в деревянный наш убойный! а там дырочка и всё тут! 25 градусов мороза

§ Vital
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5371
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:

Может молодые нурлыкуны и незнают. Ну при ссср ,люди ключи от дома под коврик ложили не боясь. Дружили с соседями. Не лживой европейской улыбкой а настоящая дружба была. И окна без решеток были и заборов 3 метровых небыло... И т.д много чего. Уже сто раз в принципе обсуждалось
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362
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
Товарищ, бывший Костанаец, прожил какое-то время в Германии, и однажды вернувшись в родной Костанай, заговорил со среднестатистической продавщицей в продуктовом магазине, так так делает это всегда: Доброе утро, приятный день, бла-бла, поинтересовался насчет настроения, на что услашал в ответ среднестатистическое Гав-Гав, Гав-Гав-Гав, и что-то нецензурное в конце..

Что там говорить, люди у нас суровые и менталитет другой, сын рассказывал, у них произошел такой случай, выпускник какого то западного вуза по программе болашак, решил начать деятельность с низовых структур для того что бы адаптироваться к местным условиям, при чем проходил практику на зарубежных предприятиях, наши посадили его на прием граждан, так на него поступила жалоба через головную организацию, после чего была проведено служебное расследование, просмотрели аудиовидеозапись, (сейчас во всех госорганах ведется запись) и что они видят, сотрудник по всем правилам западной этики, разъяснил, Закон, и отказал ему так как его требования были безосновательными, и все это тактично и с улыбочкой, а посетитель в свою очередь не понял что это отказ, ждет исполнения его требовании, а они не исполняются, вот и пишет жалобу, при чем в жалобе рекомендует направить сотрудника к психиатору, так как он постоянно улыбался.

3656
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
Да что там отсутствие занавесок на окнах по сравнению с отсутствием заборов в частном секторе, ни между соседями, ни к дороге, ни сзади дома. Никаких заборов, вообще. Для меня это было шоком. Представьте, к примеру, Наримановку, частный сектор, без единого забора. А никогда не запираемые входные двери и ключи в замках зажигания как вам? Сам бы не видел - не поверил бы...

Так там заборы почему ставят, потому как что бы скотина не забредала, а входные двери не запрешь какие нибудь пьяные забредут, потом и не выгонишь.

Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Далекий:
отсутствием заборов в частном секторе, ни между соседями, ни к дороге, ни сзади дома. Никаких заборов, вообще

В некоторых местах отсутствие заборов - требование архитектурно-строительных и прочих властей.
Например в США много где такие требования.
Так что ты там даже если сильно захочешь - забор не устроишь. Точнее устроишь, но ненадолго и в итоге демонтируешь и еще и штраф заплатишь.
А требование там это по одной простой причине: полицейским легче патрулировать местность - преступникам труднее прятаться и убегать от погони.
Ну ты понимаешь, да, что это значит - там с уровнем преступности не совсем шоколадно...

Бывалый
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну при ссср ,люди ключи от дома под коврик ложили не боясь.

Под коврик ключики ложили только те, у кого в хате кроме люминиевой ложки да рогожевой циновки брать было нечего.
А те, у кого в хате были мало-мальские ценности, такой беспечности не проявляли, ибо за хрусталями, золотишком, коврами да цвятными тяливизераме лезли даже в открытые форточки далеко не первых этажей.

Кайрат
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Может молодые нурлыкуны и незнают. Ну при ссср ,люди ключи от дома под коврик ложили не боясь. Дружили с соседями. Не лживой европейской улыбкой а настоящая дружба была. И окна без решеток были и заборов 3 метровых небыло... И т.д много чего. Уже сто раз в принципе обсуждалось

Дорогой мой я родился и вырос в деревне, у нас было многонациональное село, Казахи, Немцы, Русские, Украинцы, Поляки, Белорусы, ты прав двери не запирали, даже у некоторых не было замков, так как воровать было нечего, все жили одинаково, как то был курьезны случай, к одним из Казахской семье приехали родственники, делать Бата, то есть приехать по случаю смерти родственника, так как не успели приехать на похороны, у нас принято привезти барана, муки, прочитать молитву по покойнику, сказать соболезнование, у нас в поселке были стандартные совхозные дома, у всех в доме стандартная быткомбинатовская мебель, в зале телевизор, радиопроиграватель, сервант на полу палас, диван два кресла на кухне газплита, алюминиевая посуда, холодильник, как всегда в поселке в рабочее время только старики и дети и вот эти родственники перепутав дома вошли в один дом расположились на полу в зале, женщины пошли готовить мясо на кухню, а старики начали читать молитву, вокруг бегают дети разной национальности с удивлением наблюдая за ритуалом, женщинам, что то надо было взять в холодильнике и здесь они заметили что в холодильнике отваренная свиная голова и только тогда поняли что это не тот дом, потом еще долго весь поселок вспоминал это.

* drakon
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13246
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
коврами да цвятными тяливизераме лезли даже в открытые форточки далеко не первых этажей.

Бывалый,так форточки были - большие? Или тяливизеры,цветные - маленькие?... :lol: :lol:
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 05.02.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бывалый,так форточки были - большие? Или тяливизеры,цветные - маленькие?... :lol:

залез через форточку, открыл изнури входную дверь, вызывай такси, вывози что хочешь. В Заречном люди уезжают из дома только по очереди. Воры и наркоманы ведут скрытое наблюдение и свой шанс, поживиться не упустят.
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