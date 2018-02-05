NG.kz Впервые в Костанае пройдет конкурс красоты и таланта «Татар кызы»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:46 Татаро-башкирская община «Дуслык» и областной Дом Дружбы приглашает девушек к участию. Основные критерии отбора конкурсанток: возраст от 18 до 25 лет и знание татарского языка. Во время состязания девушки должны будут продемонстрировать свои интеллектуальные способности и таланты, а также их ждет кулинарный этап, где конкурсантки испекут национальный сладкий пирог – «губадию».

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