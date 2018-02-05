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§ NG.kz
Впервые в Костанае пройдет конкурс красоты и таланта «Татар кызы»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.02.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Татаро-башкирская община «Дуслык» и областной Дом Дружбы приглашает девушек к участию. Основные критерии отбора конкурсанток: возраст от 18 до 25 лет и знание татарского языка. Во время состязания девушки должны будут продемонстрировать свои интеллектуальные способности и таланты, а также их ждет кулинарный этап, где конкурсантки испекут национальный сладкий пирог – «губадию».
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§ yudjin
Re: Впервые в Костанае пройдет конкурс красоты и таланта «Татар...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
оооо, вчкушка, давай жги!
хотя нет... старовата и то о чем писал сайлау курманов (но удалили) помешает ей поучаствовать. ;-)
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§ Сыкымы
Re: Впервые в Костанае пройдет конкурс красоты и таланта «Татар...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 05.02.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не получал он гран-при, только до финала дошёл.
https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2018/02/04/89304
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